Maltempo nel foggiano, neve e ghiaccio mettono in difficoltà viabilità e attività

Freddo intenso, vento forte e nevicate improvvise stanno interessando la provincia di Foggia, dove il maltempo continua a causare disagi diffusi e situazioni di rischio. Le criticità maggiori si registrano sul Gargano e nel Subappennino Dauno, in particolare nelle aree più elevate.

Tra i punti più colpiti c’è il Crocione, tra Roseto Valfortore e Alberona, dove neve e ghiaccio hanno reso le strade estremamente difficili da percorrere. Disagi alla viabilità si segnalano anche tra Motta Montecorvino, Pietra, Celenza Valfortore, Carlantino e San Marco la Catola, con tratti al limite della transitabilità.

Diversi Comuni hanno adottato ordinanze di chiusura per parchi pubblici e cimiteri, inizialmente previste fino alla mattinata ma in molti casi prorogate per ulteriori 24 ore. A San Severo, la caduta di un albero su un’auto in movimento ha fatto temere il peggio: illesa la conducente, ma l’episodio ha evidenziato la pericolosità delle condizioni meteo.

Il maltempo ha inciso anche sugli eventi locali: a Zapponeta è stata rinviata la Via Crucis a causa del vento, mentre a Orsara di Puglia è slittata la cerimonia di accoglienza dei nuovi nati. Numerose altre iniziative sono state annullate o posticipate in tutta la provincia.

La situazione resta sotto costante controllo della Protezione Civile, che invita la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di utilizzare catene o pneumatici invernali per chi deve mettersi in viaggio.

Lo riporta telesveva.it.