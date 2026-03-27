Dopo i recenti episodi di cronaca che hanno visto protagonisti adolescenti e giovanissimi, il confronto promosso all’auditorium Ungaretti rilancia una domanda urgente: come restituire ai ragazzi ascolto, riferimenti e futuro

Gli episodi di violenza che vedono coinvolti ragazze e ragazzi non nascono dal nulla. Sono il segnale evidente di una società che, troppo spesso, ha smesso di educare, ascoltare, comprendere e stare davvero accanto ai più giovani.

I recenti fatti di cronaca, dalla professoressa accoltellata a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ad altri gravissimi episodi che coinvolgono adolescenti e giovanissimi, impongono una riflessione profonda. Non possono essere liquidati come casi isolati. Raccontano piuttosto l’esistenza di un disagio diffuso, crescente, che sempre più spesso si manifesta anche attraverso l’uso di armi e forme estreme di aggressività.

Ma questo disagio, se osservato davvero, non è incomprensibile. I ragazzi non sono il problema: sono la domanda. Una domanda che troppo spesso resta senza risposta.

Da questa consapevolezza è partito il confronto aperto che si è tenuto giovedì 26 marzo presso l’auditorium Ungaretti, promosso dall’Istituto Comprensivo Ungaretti Madre Teresa di Calcutta. Un momento partecipato e intenso, capace di riunire voci diverse ma unite dalla stessa urgenza educativa: Flavio Belvedere, docente e criminologo, Luigi Talienti, dirigente scolastico, padre Franco Moscone, arcivescovo, Domenico La Marca, sindaco, Maria Grazia Tino, comandante della Polizia Locale. Insieme a loro, numerosi docenti e un gruppo di studenti presenti in sala.

Ne è emersa l’immagine di una comunità scolastica che non vuole voltarsi dall’altra parte, ma che prova a fermarsi, interrogarsi e soprattutto ascoltare. Perché la prima verità, semplice e insieme disarmante, è che non si educa con la punizione e neppure con il solo controllo.

I ragazzi di oggi possono essere costantemente connessi, ma profondamente soli. E quando manca uno spazio autentico di ascolto, il disagio cresce in silenzio, sedimenta, si trasforma. Talvolta esplode.

Se si vuole intervenire sulle cause, e non soltanto rincorrere i sintomi, occorre allora il coraggio di scegliere strade diverse. Non servono metal detector né risposte esclusivamente punitive. Trasformare le scuole in luoghi sorvegliati non le rende più sicure: rischia, al contrario, di renderle più ostili. E un adolescente fragile, in un ambiente che lo tratta come un potenziale nemico, non trova sostegno. Si chiude ancora di più.

La prevenzione vera è un’altra cosa. Significa costruire tavoli permanenti di confronto, rafforzare le alleanze educative tra scuola, famiglie, istituzioni e territorio, riconoscere e valorizzare il ruolo di chi educa ogni giorno. Significa creare per i giovani spazi di ascolto reale, in cui possano sentirsi visti, compresi, riconosciuti.

Vuol dire anche investire nei luoghi di aggregazione, nello sport, nella cultura, in tutte quelle esperienze che generano appartenenza, relazioni sane e prospettive di futuro. Perché quando ai ragazzi viene data davvero la parola, sanno restituire verità che spesso sorprendono gli adulti: chiedono di essere riconosciuti, non giudicati; accompagnati, non controllati. Chiedono il diritto di sognare.

E agli adulti spetta il compito di non spegnere quei sogni.

Per questo serve un impegno concreto: più attenzione alla scuola, più sostegno educativo, più welfare culturale, più supporto alle famiglie. Offrire ai giovani modelli credibili, spazi veri e possibilità reali non è un gesto accessorio, ma la sola risposta seria a un malessere profondo.

Questa è la strada della prevenzione. Tutto il resto rischia di restare una reazione superficiale davanti a problemi che, invece, chiedono profondità, coraggio e responsabilità condivisa.

A cura dell’Insegnante Michelina Quitadamo. Incontro fortemente voluto dal Dirigente scolastico prof. Francesco Di Palma, nell’ambito della Settimana dell’Educazione.

A cura di Giovanna Tambo.