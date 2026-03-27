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MANFREDONIA PASQUA Manfredonia si prepara alla Pasqua: tutti gli eventi guidati dall’Arcivescovo

In occasione delle festività pasquali, l’Arcivescovo presiederà una serie di celebrazioni liturgiche tra Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo

Manfredonia si prepara alla Pasqua: tutti gli eventi guidati dall’Arcivescovo

Via Crucis Cattedrale Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Marzo 2026
Eventi // Manfredonia //

MANFREDONIA – In occasione delle festività pasquali, l’Arcivescovo presiederà una serie di celebrazioni liturgiche tra Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:

Domenica delle Palme – 29 marzo
Ore 10.15: Benedizione delle Palme e Santa Messa, Cattedrale di Manfredonia
Ore 18.00: Benedizione delle Palme e Santa Messa, Concattedrale di Vieste

Mercoledì Santo – 1 aprile
Ore 17.00: Santa Messa Crismale, Cattedrale di Manfredonia

Giovedì Santo – 2 aprile
Ore 9.00: Ufficio delle Letture e Lodi, Cattedrale di Manfredonia
Ore 18.30: Santa Messa in Coena Domini, Cattedrale di Manfredonia

Venerdì Santo – 3 aprile
Ore 9.00: Ufficio delle Letture e Lodi, Cattedrale di Manfredonia
Ore 17.00: Celebrazione della Passione del Signore, Cattedrale di Manfredonia
Ore 20.00: Via Crucis cittadina presso la Parrocchia Santissimo Redentore

Sabato Santo – 4 aprile
Ore 9.00: Ufficio delle Letture e Lodi, Cattedrale di Manfredonia
Ore 21.00: Solenne Veglia Pasquale, Cattedrale di Manfredonia

Domenica di Pasqua – 5 aprile
Ore 11.00: Solenne Pontificale, Cattedrale di Manfredonia
Ore 18.00: Santa Messa, Santuario Santa Maria delle Grazie (San Giovanni Rotondo)

Le celebrazioni rappresentano un momento centrale per la comunità diocesana, chiamata a vivere i riti della Settimana Santa e della Pasqua nel segno della fede e della partecipazione.

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