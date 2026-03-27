MANFREDONIA – In occasione delle festività pasquali, l’Arcivescovo presiederà una serie di celebrazioni liturgiche tra Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo.
Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:
Domenica delle Palme – 29 marzo
Ore 10.15: Benedizione delle Palme e Santa Messa, Cattedrale di Manfredonia
Ore 18.00: Benedizione delle Palme e Santa Messa, Concattedrale di Vieste
Mercoledì Santo – 1 aprile
Ore 17.00: Santa Messa Crismale, Cattedrale di Manfredonia
Giovedì Santo – 2 aprile
Ore 9.00: Ufficio delle Letture e Lodi, Cattedrale di Manfredonia
Ore 18.30: Santa Messa in Coena Domini, Cattedrale di Manfredonia
Venerdì Santo – 3 aprile
Ore 9.00: Ufficio delle Letture e Lodi, Cattedrale di Manfredonia
Ore 17.00: Celebrazione della Passione del Signore, Cattedrale di Manfredonia
Ore 20.00: Via Crucis cittadina presso la Parrocchia Santissimo Redentore
Sabato Santo – 4 aprile
Ore 9.00: Ufficio delle Letture e Lodi, Cattedrale di Manfredonia
Ore 21.00: Solenne Veglia Pasquale, Cattedrale di Manfredonia
Domenica di Pasqua – 5 aprile
Ore 11.00: Solenne Pontificale, Cattedrale di Manfredonia
Ore 18.00: Santa Messa, Santuario Santa Maria delle Grazie (San Giovanni Rotondo)
Le celebrazioni rappresentano un momento centrale per la comunità diocesana, chiamata a vivere i riti della Settimana Santa e della Pasqua nel segno della fede e della partecipazione.