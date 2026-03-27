Un progetto energetico imponente, ma anche una lunga lista di terreni da espropriare. Con un avviso pubblico rivolto anche agli irreperibili, prende ufficialmente il via la fase operativa per la realizzazione dell’impianto agro-fotovoltaico in località “Ciminiera”, nel territorio di Manfredonia. L’impianto, inizialmente previsto con una potenza di oltre 75 megawatt e poi ridimensionato a circa 46,4 MWp, rappresenta uno dei più rilevanti interventi energetici nell’area. A realizzarlo sarà la società Masseria Ciminiera s.r.l., beneficiaria dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Puglia.

Il cuore dell’avviso riguarda l’esecuzione del decreto di occupazione anticipata d’urgenza: un passaggio che consente di entrare in possesso dei terreni prima della conclusione definitiva delle procedure espropriative. La base giuridica è quella prevista dal Testo unico sugli espropri (D.P.R. 327/2001), che permette interventi accelerati in presenza di opere ritenute di pubblica utilità.

Il calendario è già fissato: tra il 13 e il 15 maggio 2026 tecnici e incaricati procederanno ai sopralluoghi, alla redazione dello stato di consistenza e alla formalizzazione dell’immissione in possesso. Coinvolte decine di particelle catastali e numerosi proprietari, indicati puntualmente negli elenchi allegati all’avviso, tra cui privati cittadini, società agricole e fondazioni.

La pubblicazione all’albo pretorio si rende necessaria soprattutto nei casi in cui i proprietari risultino irreperibili o non identificabili con certezza. Una modalità prevista dalla legge per garantire comunque la validità delle notifiche.

Il progetto si inserisce nella strategia di transizione energetica, puntando sulla produzione da fonti rinnovabili. Ma, come spesso accade, lo sviluppo infrastrutturale si intreccia con il tema dell’uso del suolo e dei diritti dei proprietari.

Dietro i numeri e le procedure amministrative si muovono storie concrete: terreni agricoli, proprietà familiari, appezzamenti che cambiano destinazione. L’avvio degli espropri segna quindi non solo un passaggio tecnico, ma anche un momento delicato per il territorio. Tra energia pulita e impatto locale, la partita è appena iniziata.

A cura di Michele Solatia.