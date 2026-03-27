Moschea a Foggia. “Basta fake news”: il Comitato chiarisce sul progetto: "Stop islamofobia"

FOGGIA — Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia, composto da rappresentanti di 32 nazionalità, interviene pubblicamente per chiarire alcuni aspetti del progetto relativo alla realizzazione di un nuovo luogo di culto islamico, con l’obiettivo di evitare fraintendimenti, interpretazioni distorte e la diffusione di informazioni non verificate.

Il Comitato sottolinea che l’iniziativa nasce da un percorso autonomo, improntato alla trasparenza e pienamente conforme alla normativa italiana. L’intento è quello di realizzare una moschea pubblica adeguata alle esigenze della comunità, in linea con altre strutture già presenti sul territorio nazionale. A tal fine sarà presentata al Comune di Foggia una proposta formale per l’individuazione di un terreno edificabile o di un immobile idoneo, passaggio preliminare all’avvio dell’iter previsto dal Ministero dell’Interno.

Solo dopo l’eventuale autorizzazione ministeriale prenderà il via la raccolta fondi, che coinvolgerà principalmente le comunità islamiche residenti nei Paesi europei, in coordinamento con le ambasciate italiane. Eventuali contributi provenienti da Paesi islamici avverranno attraverso ambasciate e consolati, seguendo procedure già adottate in Italia e nel pieno rispetto delle normative vigenti, comprese quelle in materia di antiriciclaggio e tracciabilità finanziaria.

Prima della costituzione ufficiale del Comitato, sono stati avviati incontri istituzionali con il Vescovo di Foggia, mons. Giorgio Ferretti, e con il Prefetto, Paolo Giovanni Grieco. Parallelamente si sono svolti confronti con amministratori locali, che hanno espresso disponibilità al dialogo nel rispetto delle leggi.

Il Comitato precisa inoltre di non aver mai parlato di una “grande” o “piccola” moschea, né di una struttura destinata ad accogliere migliaia di fedeli contemporaneamente. La comunità musulmana provinciale, composta da circa diecimila persone distribuite in 61 comuni, già utilizza diversi luoghi di culto e non esiste alcuna necessità di concentrare numeri elevati in un unico spazio.

Viene ribadito il principio costituzionale della libertà religiosa e il valore del rispetto reciproco: le 32 nazionalità rappresentate provengono da Paesi in cui la presenza di chiese cattoliche è riconosciuta e tutelata. Il Comitato sottolinea come i fedeli musulmani siano parte integrante del tessuto sociale ed economico locale.

“Non esistono motivi per alimentare timori legati a ipotetiche islamizzazioni”, si legge nella nota. Il Comitato precisa di non svolgere attività di proselitismo e invita la cittadinanza a prendere le distanze da fenomeni di islamofobia, ritenuti fonte di divisione e incomprensione. Al centro resta l’impegno per il dialogo interreligioso e la convivenza pacifica.

Sul tema migratorio, pur nel rispetto delle politiche governative, viene evidenziata la necessità di valorizzare la regolarizzazione degli immigrati già presenti sul territorio, ritenuta una strada più efficace per garantire sicurezza, legalità e stabilità sociale.

Particolare attenzione viene rivolta alle nuove generazioni: molti giovani musulmani sono nati e cresciuti in Italia, frequentano scuole e università e rappresentano il futuro del territorio. Garantire loro spazi adeguati significa favorire integrazione e partecipazione civica.

Attualmente, a fronte di oltre 1.200 luoghi di culto islamici presenti in Italia, nel Comune di Foggia ne esistono soltanto due. In attesa della realizzazione della moschea, le associazioni stanno cercando soluzioni temporanee — edifici o capannoni a norma — per garantire spazi sicuri e conformi alle esigenze religiose.

Il Comitato conclude ribadendo il proprio impegno per una Foggia più inclusiva, sicura e coesa, fondata su dialogo, legalità e responsabilità condivisa.