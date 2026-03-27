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FREDDO GARGANO Neve sul Gargano: precipitazioni in corso, fiocchi anche su San Giovanni Rotondo

Le condizioni restano instabili e favorevoli al mantenimento delle precipitazioni nevose almeno nelle prossime ore

Maltempo nel foggiano, neve e ghiaccio mettono in difficoltà viabilità e attività

Neve sul Gargano - ph Antonio de Girolamo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – Nevicate in atto sul promontorio del Gargano, dove nelle ultime ore il sensibile calo delle temperature ha determinato il ritorno di condizioni pienamente invernali. I fenomeni stanno interessando in maniera diffusa l’area interna, coinvolgendo anche San Giovanni Rotondo, dove si registrano precipitazioni nevose in corso.

A San Giovanni Rotondo i fiocchi hanno iniziato a interessare sia il centro urbano sia le zone periferiche, delineando un quadro meteorologico in evoluzione.

La situazione è determinata dall’afflusso di aria fredda di matrice settentrionale, che ha comportato un deciso abbassamento dei valori termici su tutta la Capitanata. Le condizioni restano instabili e favorevoli al mantenimento delle precipitazioni nevose almeno nelle prossime ore.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nel corso della giornata, con la possibilità di persistenza dei fenomeni nevosi sull’area del Gargano e, in particolare, su San Giovanni Rotondo, tra i centri attualmente interessati.

ph Antonio de Girolamo

ph Antonio de Girolamo
Neve sul Gargano: precipitazioni in corso, fiocchi anche su San Giovanni Rotondo
ph Antonio de Girolamo

 

1 commenti su "Neve sul Gargano: precipitazioni in corso, fiocchi anche su San Giovanni Rotondo"

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