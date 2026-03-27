SAN SEVERO – Un momento di silenzio, preghiera e fraternità per ricordare Mamina Nyassy, il giovane originario del Gambia ucciso brutalmente nel ghetto de “L’Arena”, nelle campagne di San Severo, al culmine di una lite finita in tragedia.

L’appuntamento è fissato per martedì 31 marzo, alle ore 18, in contrada Sant’Elia, non lontano dal cimitero di San Severo, proprio nei pressi di quel luogo di marginalità estrema dove il ragazzo viveva. Sarà una preghiera interreligiosa, con letture e invocazioni della tradizione cristiana e islamica, aperta a tutti coloro che vorranno partecipare.

A promuovere l’iniziativa sono la Caritas diocesana e l’ufficio Migrantes della Diocesi di San Severo, da tempo impegnati accanto ai migranti che vivono nei ghetti del territorio, condividendone sofferenze, fragilità e speranze. Alla cerimonia prenderà parte anche il vescovo monsignor Giuseppe Mengoli.

Il luogo scelto non è casuale. Il ghetto dell’Arena, dove verrà celebrato l’incontro, è uno spazio segnato da baracche, degrado, isolamento e precarietà, una realtà ai margini della città e troppo spesso anche della coscienza collettiva. Qui vivono centinaia di giovani africani arrivati in Italia con aspettative di riscatto, ma finiti in una condizione di sospensione e vulnerabilità, stretti tra lavoro nei campi, povertà, invisibilità sociale e assenza di tutele.

“Sarà un momento di silenzio, preghiera e fraternità”, spiegano don Andrea Pupilla e don Nazareno Galullo, rispettivamente direttore della Caritas diocesana e responsabile dell’ufficio Migrantes. “Un incontro tra persone di religioni diverse, aperto ad ogni donna e uomo di buona volontà, per sostare insieme davanti al dolore e custodire il valore di ogni vita umana, come segno di comunione, umanità e speranza”.

Ma l’iniziativa, nelle intenzioni degli organizzatori, non vuole limitarsi al ricordo della vittima. Vuole essere anche un gesto pubblico, forte, capace di interrogare il territorio e le istituzioni. “Non si tratta solo di fare memoria di un fatto tragico, che ha visto la morte violenta di un giovane immigrato – sottolineano ancora don Pupilla e don Galullo –. Questo incontro vuole essere un risveglio delle coscienze: per ricordare Mamina, per riconoscere il volto di ogni uomo e di ogni donna, per non abituarsi all’indifferenza e custodire insieme ciò che ci rende umani”.

Parole che si trasformano anche in una denuncia netta contro un sistema che continua a tollerare l’esistenza di insediamenti informali e disumani. “Come Chiesa – ribadiscono – sentiamo il dovere di dire che i ghetti non possono essere una risposta e che non possiamo accettare che esistano luoghi in cui uomini e donne restano invisibili, tollerati finché lavorano nei campi e dimenticati nel resto del tempo”.

La morte di Mamina Nyassy riaccende così i riflettori su una ferita mai rimarginata del territorio: quella dei ghetti rurali, simbolo di esclusione, sfruttamento e solitudine. Luoghi in cui la fragilità sociale si intreccia con l’abbandono istituzionale, e dove la vita umana rischia di perdere valore fino a diventare cronaca da consumare in fretta. Lo riporta foggiatoday.it.