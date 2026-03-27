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Home // Cronaca // Omicidio Vassallo, prosciolto il colonnello Cagnazzo: tre imputati verso il processo

CAGNAZZO VASSALLO Omicidio Vassallo, prosciolto il colonnello Cagnazzo: tre imputati verso il processo

La decisione segna un passaggio rilevante in uno dei procedimenti giudiziari più complessi e delicati legati alla morte del primo cittadino cilentano

VASSALLO - CAGNAZZO PH AGROPOLINEWS

VASSALLO - CAGNAZZO PH AGROPOLINEWS

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

POLLICA, 27 marzo 2026 – Svolta giudiziaria nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica, assassinato nel 2010 in un caso che continua, a distanza di anni, a scuotere magistratura e opinione pubblica. Al termine dell’udienza preliminare, il giudice ha disposto il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo, accusato di aver depistato le prime fasi delle indagini indirizzando i sospetti verso altri soggetti.

La decisione segna un passaggio rilevante in uno dei procedimenti giudiziari più complessi e delicati legati alla morte del primo cittadino cilentano, figura divenuta simbolo di legalità, difesa dell’ambiente e tutela del territorio. Per Cagnazzo, dunque, cade l’ipotesi accusatoria che lo aveva collocato al centro del presunto depistaggio investigativo successivo al delitto.

Il procedimento penale proseguirà invece nei confronti degli altri imputati. Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per un ex brigadiere dell’Arma, e per un imprenditore scafatese, che dovranno affrontare il processo nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio Vassallo.

L’esito dell’udienza preliminare ridisegna dunque il quadro giudiziario del caso Vassallo: da un lato sancisce l’uscita di scena del colonnello Cagnazzo, dall’altro apre la fase processuale per gli altri protagonisti dell’inchiesta. Resta alta l’attenzione su una vicenda che, a oltre quindici anni dall’agguato mortale costato la vita ad Angelo Vassallo, continua a rappresentare uno dei casi più emblematici e controversi della cronaca giudiziaria italiana.

Lo riporta InfoDifesa

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