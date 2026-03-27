Siamo arrivati al momento decisivo per questa nazionale, che dopo aver superato il primo step con qualche difficoltà è finalmente giunta all’ultima fase: l’Italia giocherà infatti la finalissima di questi playoff mondiali contro la Bosnia Erzegovina.

Gli azzurri del ct Gennaro Gattuso faranno visita alla selezione bosniaca la sera di martedì 31 marzo 2026 a partire dalle ore 20.45. Le due squadre si daranno battaglia allo Stadio “Bilino Polje” di Zenica, match che vale l’accesso diretto ai Mondiali che si disputeranno quest’estate tra gli Stati Uniti d’America, il Canada e il Messico. L’Italia non partecipa ad una fase finale della Coppa del Mondo da ben 12 anni, e mancare per il terzo anno di fila a questo torneo sarebbe a dir poco una catastrofe.

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Playoff Mondiali, Bosnia-Italia: come arrivano le due squadre

L’Italia arriva alla finalissima dopo aver battuto l’Irlanda del Nord in semifinale. Giovedì sera infatti la squadra di Gattuso ha avuto la meglio sulla selezione nordirlandese per 2-0 al Gewiss Stadium di Bergamo, strappando così con merito il pass per l’ultimo atto. Gli azzurri purtroppo sono stati relegati al playoff come nelle ultime due precedenti edizioni dei Mondiali, stavolta per esser arrivati al secondo posto nel girone di qualificazione dopo la Norvegia.

La Bosnia invece ha fatto una mezza impresa: dopo aver mancato la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo infatti, Dzeko e compagni hanno eliminato il Galles in trasferta in semifinale. Sotto di un gol, l’attaccante “italiano” ha pareggiato i conti e poi la Bosnia si è imposta proprio ai calci di rigore. Ora però potranno giocare la finalissima davanti ai propri tifosi, come da sorteggio.

Playoff Mondiali, Bosnia-Italia: precedenti e statistiche

Bosnia e Italia si sono affrontate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni solo 6 volte: 1 vittoria dei bosniaci, 1 pareggio e 4 successi degli azzurri.

L’unico trionfo della Bosnia risale alla prima sfida fra queste due squadre: 2-1 in Bosnia nell’amichevole disputata nel novembre del 1996. L’ultima sfida invece è terminata 1-0 per l’Italia, ma era un’altra amichevole giocatasi nel giugno del 2024. L’ultimo match andato in scena in Bosnia invece è quello del novembre del 2020: nelle qualificazioni di Nations League, l’Italia dell’allora ct Roberto Mancini è riuscita ad imporsi senza grossi problemi per 0-2. (nota stampa).