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TULLIO DE PISCOPO San Severo: al Teatro Verdi arriva Tullio De Piscopo con “…Non’ o saccio”

Il 18 aprile il Teatro Verdi ospiterà Tullio De Piscopo, protagonista di un concerto speciale che celebra i suoi 80 anni

San Severo: al Teatro Verdi arriva Tullio De Piscopo con “…Non’ o saccio”

Tullio De Piscopo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Marzo 2026
Cronaca // Eventi //

Il 18 aprile il Teatro Verdi ospiterà Tullio De Piscopo, protagonista di un concerto speciale che celebra i suoi 80 anni e una vita interamente dedicata alla musica. L’evento, in programma alle ore 21, rientra nella 57ª stagione concertistica dell’Associazione Amici della Musica, guidata da Gabriella Orlando.

Lo spettacolo, intitolato “…Non’ o saccio”, si presenta come un viaggio tra suoni, emozioni e ricordi, profondamente legato alla città di Napoli, fonte inesauribile di ispirazione per l’artista. Vicoli, voci, ritmi e atmosfere popolari diventano parte integrante di una musica autentica, costruita nel tempo con uno stile personale e lontano dalle mode.

Figura centrale della scena musicale italiana e internazionale, De Piscopo ha contribuito in modo decisivo alla nascita del Neapolitan Power, insieme a grandi nomi come Pino Daniele, James Senese, Tony Esposito, Rino Zurzolo e Joe Amoruso. Un movimento che ha segnato una svolta culturale, fondendo tradizione e innovazione in una nuova identità musicale.

Il concerto proporrà i brani più celebri della sua carriera, tra cui “Andamento lento”, “Primavera (Stop Bajon)” e “E allora e allora”, insieme a momenti dedicati alle sue incursioni nel jazz e alle collaborazioni più significative.

Non mancheranno omaggi agli artisti che hanno segnato il suo percorso, come lo stesso Pino Daniele, definito “fratello d’anima”, James Senese, con cui ha condiviso un legame musicale profondo, e Astor Piazzolla, maestro del tango nuevo, figura determinante nella sua crescita artistica.

Il concerto sarà anche un viaggio nella memoria, tra immagini e suggestioni della Napoli vissuta fin dall’infanzia: suoni di strada, tradizioni popolari e ricordi familiari che hanno contribuito a forgiare un’identità musicale unica.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro nelle giornate precedenti allo spettacolo, con diverse fasce di prezzo a seconda dei posti. Per informazioni e prenotazioni sono attivi i contatti telefonici dedicati.

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