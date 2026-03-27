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TORREMAGGIORE MATTEOTTI Torremaggiore, corso Matteotti: accelerati i lavori di riqualificazione con tempi certi

Il Sindaco e l’Assessore hanno sottolineato con fermezza la necessità di rispettare scadenze certe, ricordando che l’intervento è finanziato con fondi PNRR

Torremaggiore, corso Matteotti: accelerati i lavori di riqualificazione con tempi certi

Torremaggiore, corso Matteotti: accelerati i lavori di riqualificazione con tempi certi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Marzo 2026
Cronaca // San Severo //

A Torremaggiore si è tenuto un incontro operativo presso il Palazzo di Città con il Sindaco Emilio Di Pumpo, l’Assessore ai Lavori Pubblici Anna Lisa Costantino, la tecnostruttura comunale, il Direttore dei Lavori e l’impresa esecutrice, per affrontare le criticità relative ai tempi dei lavori di riqualificazione del basolato di corso Matteotti.

Durante la riunione, il Sindaco e l’Assessore hanno sottolineato con fermezza la necessità di rispettare scadenze certe, ricordando che l’intervento è finanziato con fondi PNRR e gestito dalla Provincia di Foggia, che ha affidato i lavori all’impresa aggiudicataria.

L’Amministrazione comunale ha richiamato la cittadinanza e le attività commerciali alla collaborazione e pazienza, evidenziando l’importanza strategica dell’opera per il miglioramento del decoro urbano e della fruibilità del centro cittadino.

L’impresa ha garantito l’impiego di basolisti specializzati per assicurare un corretto posizionamento delle basole. Al termine dell’incontro, l’Amministrazione ha sollecitato un’intensificazione dei lavori per garantire il rispetto del cronoprogramma, tutelando gli interessi dell’Ente e dell’intera comunità.

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