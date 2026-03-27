Zapponeta, torna la Passione Vivente: appuntamento il 30 marzo

La comunità di Zapponeta si prepara a vivere uno degli eventi più sentiti della tradizione religiosa: la Passione Vivente, giunta alla sua undicesima edizione. La rappresentazione, inizialmente prevista per il 27 marzo, è stata rinviata per maltempo a lunedì 30 marzo 2026 alle ore 17:00, con partenza da Piazza Aldo Moro e percorso lungo le vie del paese.

L’iniziativa, organizzata dalla Parrocchia San Michele Arcangelo con il patrocinio del Comune, vedrà la partecipazione di centinaia di figuranti locali, protagonisti di una rievocazione intensa e coinvolgente della Passione di Cristo. Un evento corale che unisce fede, tradizione e partecipazione comunitaria, riportando in vita i momenti più drammatici della storia di Gesù di Nazareth.

Fondamentale il lavoro svolto dal team organizzativo guidato da Don Pasquale Paloscia e Nunzia D’Aluisio, che insieme ai catechisti hanno curato sceneggiatura, regia e scenografia, dando vita a una rappresentazione fedele al racconto evangelico e ricca di suggestione.

Tra le novità di quest’anno spiccano nuovi allestimenti scenografici, realizzati grazie al contributo di artigiani locali, tra cui muratori e falegnami, che hanno ricreato ambientazioni capaci di richiamare la Terra Santa del I secolo d.C., rendendo ancora più autentica l’esperienza per il pubblico.

L’appuntamento rappresenta un’occasione speciale per vivere un momento di profonda riflessione spirituale, in vista della Pasqua, ma anche per riscoprire il valore della comunità e delle tradizioni locali. Tutti sono invitati a partecipare a questo evento che ogni anno riesce a unire emozione, devozione e identità collettiva.