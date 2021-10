Marangelli, “Quel professore”

Foggia – BUONI e cattivi a Foggia nel ventennio. E si parla di uomini di cultura, di educatori, che dovrebbero distinguersi per rigore etico e pulizia morale. Il Regio Liceo “Vincenzo Lanza” ha ospitato una delle storie per un verso più nobili e per un altro più abbiette del fascismo in Capitanata. La parte del “buono” è del prof. Oronzo Marangelli, straordinario formatore di intere generazioni di studenti. Era un docente non fascista, afascista più che antifascista, perseguitato negli anni della dittatura. Il ruolo del “cattivo” va invece al preside del prestigioso liceo foggiano, che non esitò a sollecitare provvedimenti nei confronti di un educatore che aveva il torto di trattare freddamente i meriti del regime. Era inaccettabile per il “condottiero scolastico” mantenere sulla cattedra, davanti ai liceali, futura classe dirigente del regime, e alle liceali, prossime madri di nuovi giovani eroi per le conquiste fasciste, un docente che ometteva cocciutamente di esaltare l’inarrestabile crescita di una gioventù littoria forte e motivata e di plaudire al rilancio del Paese come potenza mondiale, sotto la spinta illuminata del Duce.



“Quel professore” si era già distinto per la freddezza con cui aveva ignorato le presunte benemerenze della gestione mussoliniana delle risorse idriche per la Puglia arsa e sitibonda.Teresa Maria Rauzino, che ha ricavato le notizie sul professore dai documenti d’archivio e dalle testimonianze dei suoi allievi di quel tempo, ricorda che venne allontanato da Foggia e confinato a Benevento perché ritenuto “pericoloso” per la scuola. Un dissidente non poteva insegnare nel “Palazzo degli Studi”. Marangelli, già discriminato per le stesse ragioni quand’era occupato nella Biblioteca pubblica “Minuziano” di San Severo (sul “Popolo nuovo”, aveva attribuito giustamente ai governi liberali la realizzazione dell’Acquedotto Pugliese, ma il governo fascista si era appropriato della paternità della grande opera e voleva si vantasse il ruolo del Regio commissario ing. Gaetano Postiglione, foggiano, dirigente nazionale del PNF. Il buon docente venne esiliato a Benevento e per ricongiungersi alla famiglia, a Foggia, si obbligò ad evitare critiche al regime e dovette ripetere il concorso nazionale per la cattedra, classificandosi primo in tutta Italia.



Buoni e cattivi, ci sono ovunque, anche dove non si sospetterebbe la presenza di difetti caratteriali. Se ne trovano anche tra uomini superiori, ancorché abitualmente solitari e individualisti, come gli scalatori, vincitori di eccezionali sfide ambientali. Anche gli alpinisti litigano: Augusto Golin lo testimonia nel saggio “La legge della montagna”, Corbaccio, collana Exploits, 168 pag. 18,60 euro, dove raccoglie i più celebri casi giudiziari che hanno segnato la storia dell’alpinismo. “Gli alpinisti mentono e si scontrano perché sono uomini come gli altri, magari con capacità atletiche o di sopportazione dei disagi superiori alla media, ma rimangono pur sempre uomini, e l’uomo è capace di atti eroici e di totale solidarietà, ma anche di meschinità e cattiverie. Una storia straordinaria, fatta comunque di uomini, che vale la pena raccontare”. Tante imprese gloriose hanno avuto code polemiche e risvolti giudiziari, a partire dall’ascesa sul Monte Bianco del cercatore di cristalli Balmat e del medico Paccard, nel 1786, con in palio un premio per il primo a salire su una vetta considerata inviolabile. Un secolo dopo, alla conquista del Cervino seguì un’inchiesta per stabilire se i superstiti si fossero salvati a colpi di piccozza sacrificando nella discesa quattro compagni di cordata. Sono note, tra le altre, le versioni contrapposte fornite dai protagonisti della spedizione italiana che conquistò nel 1954 il K2, seconda cima più alta dopo l’Himalaya.



“Buono e cattivo” o “buoni o cattivi” anche i gemelli più simili, che non si riesce a distinguere se non vestiti diversamente. Mario e Max sono due apparentemente angelici omozigote inseparabili, che causano non poche preoccupazioni a mamma Janet, nel nuovo romanzo di Charlotte Link “Il peccato dell’angelo”, Narratori Corbaccio, 262 pag. 16,60euro. Farebbe tutto per i figli, identici tra loro e stretti in un legame che li tiene in contatto anche quando uno è in vacanza in Provenza, l’altro rinchiuso in una clinica psichiatrica in Inghilterra. Ora è fuggito e la fidanzata di Mario è uccisa… per Janet le ombre del passato non potranno mai essere dissipate… L’ispettore Andrew la ama, ma non può aiutarla, né può indagare sulle cause che l’hanno spinta a ritornare da lui. “Janet aveva con sé una solo foto, di quando i ragazzi avevano appena dieci anni. Sembravano due angioletti, guardavano l’obiettivo con espressione innocente. Troppo innocente, pensò Janet anche questa volta…”.





