Mafia e stragi di Stato. A Foggia Salvatore Borsellino

Foggia – “23 MAGGIO – 19 luglio 1992 Stragi di Stato – Misteri da svelare”. Questo il titolo di un convegno che si svolgerà venerdì (alle 18) a Foggia presso l’Auditorium della Biblioteca Provinciale. L’occasione è feconda per tornare a discutere di un tema alquanto delicato. Quello, appunto, della connessione fra criminalità organizzata e settori politici. Concussione colpevole e disastrosa che produsse un letterale azzerameto delle regole democratiche in Italia, portando il suo inevitabile ed indiscutibile carico di morti ammazzati. Fra cui, i supergiudici antimafiaEd i nomi di Capaci e di Via D’Amelio hanno finito così per permeare l’intera contemporaneità, sono risultate essere lo spartitraffico delle vicende italiche, il punto di non ritorno. Se si vuole, il momento zero per intere generazioni. Aico (Associazione Idee Comuni) ed Acli, hanno pertanto scelto di riportare i temi su Foggia, a sua volta sconquassata da luttuose vicende ormai da anni, martoriata da un sistema criminale sempre più differenziato e sempre più diffuso che ha nella violenza e dei conflitti a fuoco i momenti focali. Ad interloquire con la cittadinanza, il fratello del giudice Paolo Borsellino, Salvatore, il cui intervento sarà introdotto da quelli di(rispettivamente, responsabili dell’associazione Aico e del sindacato cattolico di Via della Reppublica).Sarà inoltre proiettato un estratto del film documentario diretto dache racconta la storia dell’uomo e del magistrato palermitano Borsellino