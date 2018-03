Ceglie del Campo, danneggiamento, denunciati 14enni

Di:



Bari – NELLA serata di ieri, a Ceglie del Campo, presso l’Istituto Scolastico Manzoni Lucarelli, gli agenti delle Volanti hanno denunciato a piede libero quattro minorenni di anni 14, per il reato di danneggiamento. I 4 sono stati sorpresi dagli operanti all’interno della scuola, in cui si erano introdotti salendo fino al terrazzo, dopo aver forzato e danneggiato due porte antipanico. I predetti, dopo gli adempimenti di rito, venivano riaffidati ai rispettivi genitori.





