Annese “Tari, abbiamo preso un impegno con gli ortesi”

Di:

Orta Nova. 26 aprile 2018. “Ho sentito il dovere di scendere in piazza perché noi Riformisti di Orta Nova abbiamo preso un impegno con gli ortesi. Far restituire la parte della Tari calcolata in modo erroneo”.

Comincia con queste parole il comizio di Lorenzo Annese, consigliere di opposizione al comune di Orta Nova ed esponente del movimento locale dei Riformisti.

Spiega quindi Annese “Il Comune aveva riscosso in modo sbagliato la Tari. Un parlamentare nel mese di novembre 2017 lo ha dimostrato con un’interpellanza relativa alla questione Tari rispetto a tutti i comuni italiani.”

La Tari è – come ha così spiegato nel corso del suo argomentare il consigliere – una tassa di servizio. Questo significherebbe che, secondo la legge, sarebbe vietata la riscossione di tale tributo in un importo maggiorato rispetto a quanto speso per il servizio reso.

A seguito dell’interpellanza di un parlamentare dei Cinque Stelle che avrebbe evidenziato questo aspetto – secondo quanto riportato dal Riformista -, è stata emessa una circolare ministeriale con cui si è chiarito ai comuni di restituire l’importo della Tari per la parte variabile – riguardante pertinenze, box, etc. – calcolato in modo erroneamente maggiorato a causa dell’inesatta interpretazione della legge istitutiva del tributo TARI.

Ha quindi incalzato Annese “Non lo dico questo in modo soggettivo, ma perché lo impone la legge.

Per effettuare la riscossione di somme relative a tributi arretrati, le cosiddette riscossioni coatte, il Comune di Orta Nova ha speso 324000 euro per pagare profumatamente esperti al fine di realizzare tale operazione. Operazione preliminare. E mancano operazioni di completamento dell’Iter. Vi lascio immaginare.” Secondo il consigliere di opposizione, in contrasto con la solerzia con cui sarebbero stati riscossi i tributi arretrati, la restituzione delle quote TARI erroneamente calcolate nn starebbe avvenendo con altrettanta sollecitudine da parte dell’Amministrazione Tarantino.

“Ci sono dei fondi previsti dalla legge per i quali i comuni, nella loro autonomia amministrativa, potevano provvedere alle restituzioni. Invece l’amministrazione Tarantino ha demandato tale impegno a coloro che amministreranno nel 2019” ha così sottolineato Annese.

“Noi Riformisti di Orta Nova non molliamo.” . Vero è anche che, secondo i dati raccolti dal consigliere, solo una minima parte dei contribuenti avrebbe operato al fine di ottenere il rimborso che la legge riconoscerebbe. “A fronte di 3175 contribuenti aventi diritto – per le pertinenze dichiarate – solo il 21% ha fatto domanda per la restituzione.” Chiarisce infatti Annese “Alla data del 14 marzo sono giunte al comune di Orta Nova 631 istanze di restituzione. Mi preme quindi sollecitare la cittadinanza a presentare domanda.” Anche perché, spiega ancora Annese, secondo quanto sancito dalla circolare ministeriale di cui sopra, solo a seguito di presentazione di istanza di rimborso, il contribuente maturerebbe il diritto alla restituzione degli importi versati impropriamente.

“Il sindaco risponde ad una mia interrogazione in Aprile che il contribuente al fine di ottenere il rimborso deve presentare l’istanza” racconta ancora il consigliere. “Questo è un impegno che avevamo preso e noi lo abbiamo mantenuto.” Annese quindi dà conto della sua versione dei fatti, relativamente al PEF del 2017. Con documenti alla mano.

“Il PEF 2017 era sovradimensionato secondo noi e abbiamo presentato istanze alle autorità competenti come il prefetto.

Ci hanno risposto che il Comune di Orta Nova ha presentato un importo per una riconciliazione con la SIA nel 2016. Circa 900 mila euro in più. Il servizio raccolta rifiuti però deve andare in pareggio e le somme aggiuntive sono fuori legge. I debiti di SIA non si possono pagare con la riscossione sul servizio. Noi per la SIA pensiamo piuttosto ad un risanamento industriale”.

Arriva così l’affondo nei confronti dell’Amministrazione Tarantino. “Inseriscono nel bilancio voci infondate per giustificare la maggiorazione della Tari e quindi per far lievitare in modo corrispondente il PEF. Forse un giorno il sindaco ci spiegherà dove ha lasciato la sua onestà.

Ma a me nn interessa più dire quello che penso di loro. D’ora in poi verrò in piazza per dare conto in modo documentato di quello che fa l’amministrazione. Sembra evidente che il loro operato sia diretto solo a fare gli interessi di qualcuno non degli ortesi. Hanno la capacità di rigirare le cose ad arte. Sono scaltri.”

Le parole di Annese giungono arrivano a fornire un altro esempio teso a dimostrare quello che sarebbe il dubbio operato dell’Amministrazione Tarantino non più definita “incapace”, ma “scaltra”. “Con una certa impresa è stato trovato l’accordo riducendo una quota di 200 mila euro relativa a importo dovuto al Comune maturato in circa 10 anni. La quota è diventata pari a 110 mila euro, invece con la povera gente nn è stato fatto alcuno sforzo.”

Daniela Iannuzzi