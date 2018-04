Immagine d'archivio - fonte: http://www.quotidianocanavese.it

Di:



Foggia. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, dalle prime di stamattina, stanno eseguendo 9 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili dei reati di spaccio aggravato di sostanze stupefacenti e di furto aggravato. I dettagli dell’operazione di servizio saranno partecipati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia. “Delirium”, droga e furti: 9 arresti nel Foggiano ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.