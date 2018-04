FI Monte Sant’Angelo “Cambiamonte e il PD si fanno il tagliando e…”

Di:

Nei giorni scorsi alcuni operatori turistici di Monte Sant’Angelo si sono autoconvocati per stabilire insieme un percorso da seguire per il rilancio delle attività e delle politiche turistiche nella nostra città. Spesso accade che solo chi non fa non sbaglia. Infatti, le incomprensioni che possono nascere, peraltro amplificate dall’assenza di una guida politica che spetta all’Amministrazione comunale, portano anche a scontri duri tra gli stessi operatori, cosa che non dovrebbe mai succedere e che speriamo faccia ritrovare la calma: solo un’alleanza tra operatori ridarà slancio al turismo nella città.

Che l’Amministrazione d’Arienzo non abbia una politica turistica è sotto gli occhi di tutti. Basti pensare che la zona alta di Monte (parcheggio ex Campo sportivo), cioè quella zona che accoglie i turisti provenienti da ogni parte del mondo, è abbandonata a se stessa: parcheggio incustodito (dire incustodito è poco!), punto di informazione turistica chiuso da molto tempo (si cominciano a notare i primi danni alla struttura) ecc., ma da qui a dire che le responsabilità sono solo dell’Assessore Palomba, e che allora il PD può defenestrarla, ci sembra veramente esagerato!

Il Sindaco d’Arienzo, consigliato dal PD (esponenti del PD da qualche settimana lamentano l’immobilismo della Palomba, mentre apprezzano l’attivismo della Consigliera di opposizione Lombardi), ha cominciato le grandi manovre (forse per accompagnare alla porta Palomba?).

Qualche dubbio in effetti nasce quando si viene a sapere che d’Arienzo ha delegato la Lombardi a rappresentarlo in un Convengo organizzato dall’associazione “Italia Nostra”, tenutosi alla Camera dei Deputati il 10 aprile scorso. Ebbene, se d’Arienzo o la Lombardi vogliono portare come scusa che si è evitato di mandare a Roma, a spese del Comune, l’Assessore Palomba o qualche altro esponente della maggioranza, diciamo che nessuno se la beve. Quella delega nasce dalla convinzione di cui abbiamo detto e che circola da giorni negli ambienti PD: l’Assessore Palomba non piace più al PD!

Ma, stranamente, d’Arienzo e il PD locale, che non perde il vizio dei giochetti, invece che trovare la soluzione in casa propria (ci sono tanti giovani Consiglieri, che, se anche alle prime armi, potrebbero dare un buon aiuto), va a “pescare” in casa dell’opposizione, trovando disponibile solo la Consigliera Lombardi, il cui comportamento non è mai stato di opposizione a “CambiaMonte”, ma di appoggio esterno (assentarsi alla seduta di approvazione del Bilancio, per un Consigliere di opposizione, significa una sola cosa: non voler dare il voto contrario!).

La Consigliera Lombardi dimentica che a lei i cittadini hanno affidato non il compito di amministrare, ma quello di controllo, e non lo hanno fatto perché non la ritengono all’altezza, ma perché hanno voluto premiare “CambiaMonte”; se la città avesse voluto che lei fosse parte di una maggioranza, le avrebbe tributato un consenso maggiore: un conto è lavorare per il bene della città, un conto è voler stare con i vincitori! Non ci meraviglia che il PD voglia tradire il mandato degli elettori, aggregando una Consigliera di minoranza e punendone una di maggioranza; ci meraviglia, e tanto anche, il comportamento della Lombardi.

E mentre d’Arienzo vuole allargare la maggioranza e, come al suo solito, il PD continua a fare giochetti politici, la città è ferma e sta perdendo grandi occasioni, come i finanziamenti regionali ed europei. Ma questa è un’altra storia di cui vi racconteremo prossimamente.

Forza Italia si appella a quanti, anche nei banchi della maggioranza, non condividono questi comportamenti, perché a farne le spese è la nostra città. (Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)