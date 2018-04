Guerra tra i clan a Vieste, Polizia intensifica i controlli

Di:

Foggia. A seguito dell’ultimo fatto di sangue avvenuto a Vieste, la Questura di Foggia, in stretto coordinamento con il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, ha ulteriormente potenziato la presenza delle Forze di Polizia su quell’area, già sottoposta a specifiche attività di controllo del territorio, fin dal mese di settembre scorso.

In particolare, sull’area, già sottoposta a controlli mirati da pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito delle attività esecutive previste dall’ Ordinanza denominata 2.0, inerente il piano straordinario di controllo del territorio, il Questore ha inviato anche le pattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine a supporto dell’azione posta in essere dal Gruppo Investigativo della Squadra Mobile, in tale città delocalizzato, denominato Gruppo Gargano.

I Reparti della Polizia di Stato saranno presenti ogni giorno della settimana ed intensificheranno i servizi info – investigativi, anche in considerazione dell’imminente apertura della stagione turistica, con incremento esponenziale della popolazione sul territorio.

Pertanto, per arginare il fenomeno malavitoso, in ottemperanza alle disposizioni impartite, saranno presenti sul territorio di Vieste, pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine con presenza giornaliera, che effettueranno servizi di vigilanza nella città di Vieste, nonché nelle zone extraurbane, con controlli estesi in casali poderali.

Saranno effettuati inoltre, posti di controllo che costituiranno valido ausilio alle attività del Nucleo Investigativo della Polizia di Stato.

Redazione StatoQuotidiano.it