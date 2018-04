“Le logiche di Dell’Utri nel dna di Forza Italia di Monte Sant’Angelo”

Di:

Monte Sant’Angelo. ”Dalle urla dei forzisti si legge chiaramente la logica politica spartitoria che da sempre li ha caratterizzati. Le logiche di potere, le lotte intestine, i tradimenti, i cambi di casacca, le rendite di posizione, le pugnalate alle spalle e le liti per “un posto al sole” sono cose di cui avete vissuto e continuate a vivere. Tutto questo ha prodotto i noti disastri alla nostra città di cui tutta l’Italia ha parlato per anni. Sono metodi vecchi, che risalgono agli anni della prima Repubblica.

Questo modo di fare politica non ci appartiene, la storia è cambiata definitivamente, il mondo si evolve e voi siete ormai fuori da ogni contesto.

CambiaMonte è formata da gente ONESTA e capace ed ha come unico obiettivo il bene comune e gli interessi dei cittadini. E’ evidente che per voi è incomprensibile questo linguaggio politico.

Chi lavora tutti i giorni per ricostruire sulle macerie da voi lasciate non ha tempo di pensare alle logiche contorte. Questa amministrazione oltre a riscattare l’immagine della città e governare in un momento storico drammatico, in meno di un anno sta mettendo in campo cose che forza italia nemmeno in un decennio è riuscita a fare, o addirittura a pensare, visto che le logiche erano ben altre!

Restate sciolti, la giunta e tutta la maggioranza godono di fiducia e sana stima reciproca, oltre che sana amicizia.

I fatti parlano chiaro: ľassessore Rosa Palomba nonostante tutte le difficoltà ereditate, sin dall’insediamento ha condotto un lavoro encomiabile ed il fiore all’occhiello di questi primi mesi dell’assessorato sarà “Michael” il festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale ed enogastronomico della città dei due siti UNESCO. È difficile da digerire per voi, lo sappiamo, ma questa è la prima volta che accade una cosa simile e il fatto che Forza Italia si accanisca in maniera così violenta e velenosa testimonia che siamo sulla buona strada. E’ il rancore che provoca tanta cattiveria!

L’infopoint turistico di Monte Sant’Angelo è riconosciuto in tutta la Puglia per la qualità e l’eccellenza e il fatto che rivendichiate come “eredità lasciata” una capannina di legno di scarsa qualità, rotta e posizionata malissimo come punto di informazione la dice lunga sull’idea di turismo che avete voi di forza Italia.

Fareste bene a fare silenzio dopo il dramma che avete fatto vivere a questa comunità e dopo i disastri lasciati in eredità. Dovreste limitarvi alla vergogna quando si parla di parcheggio pubblico o altre interdittive antimafia conseguenti alle vostre tragiche azioni (punite fortemente dallo Stato), perché sapete benissimo che la causa di questi ed altri mali siete voi stessi e non è con un comunicato stampa pieno di veleno e menzogne che sarete riscattati agli occhi della Città e dello Stato”.