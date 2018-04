L’industria del gioco d’azzardo in Italia ed Europa

Di:

Esiste qualcosa di più coinvolgente ed emozionante del gioco? Probabilmente sì, tuttavia quello che spesso riesce a darci il gioco è uno stimolo costante e spesso quotidiano, di cui difficilmente riusciamo a rinunciare. Questo spiega i motivi e soprattutto i numeri che indicano come il gioco d’azzardo in Italia riesca ad essere così popolare e praticato. Su qualsiasi livello, prendendo ovviamente ogni aspetto il gioco coinvolge e rende partecipi quasi 2 italiani su 5. Lo dimostrano i dati che vengono emessi a cadenza semestrale e che ci dicono di come il settore del gioco d’azzardo non conosca alcuna crisi infrastrutturale. I numeri parlano abbastanza chiaramente. Oltre 84 miliardi di euro per il 2014, ben 94 per il 2016, mentre il 2017 si conferma un’altra annata di crescita sempre più vicina ai 96 miliardi di spesa complessiva. Naturalmente in questo dato emerge tutto ciò che è dichiarato: lotterie, scommesse sportive, gioco da casinò terrestre e online. Andiamo però ad analizzare in questo articolo i dati e l’argomento del gioco digitale online.

Partendo da un ritardo programmatico, rispetto a Paesi come Regno Unito, Canada o Stati Uniti, l’industria interattiva del gambling ha recuperato e compiuto passi da gigante nel nostro Paese. In effetti il mercato era già disponibile e altamente ricettivo, oltre che già profilato e ottimizzato. In particolare il segmento legato alle cosiddette poker room, che già prima dell’avvenuta liberalizzazione erano presenti nel nostro Paese attraverso degli escamotagé tecnici, di cui però oggi non c’è più alcun bisogno. I casinò virtuali online, nel corso di questi 5 anni sono riusciti quindi a intercettare una fetta di pubblico sempre più connessa e interessata a giocare su solobonus.com e su questo tipo di realtà inerenti alle sale da gioco online. Il proliferare di sale da gioco online e la diversificazione dell’offerta sono state fondamentali e hanno giocato un ruolo determinante, tradotto con un successo senza precedenti per l’industria interattiva del gambling. Non è un caso se oggi come oggi parliamo di cifre enormi e di un volume di affari che in Europa è secondo solo a quello del Regno Unito, altro popolo di giocatori e di scommettitori.

L’Italia in effetti con le scommesse di tipo sportivo così come con le lotterie aveva una certa dimestichezza da tempo immemore. In effetti la scommessa di puntare sul gioco online da casinò è stata vinta a mani basse, specialmente in un momento dove la popolarità del poker sportivo e la sua variante del Texas Hold’Em dominava e influenzava la cultura pop e il mainstream dell’intrattenimento e della videoludica. Tutto questo si è tradotto rapidamente in un successo senza pari, a cui oggi si aggiunge una nuova fase di assestamento e di ridimensionamento del fenomeno. In effetti i dati che riguardano nello specifico il gioco da casinò, mostrano una naturale flessione, dovuta al fatto che oggi questo tipo di attività venga praticata principalmente da veri appassionati del gioco d’azzardo. Così, mentre tra il pubblico più generalista l’attenzione sembra essere sfumata, bisogna quindi puntare per i gestori dei casinò sugli utenti veramente interessati al gioco. L’offerta oggi è sempre più ampia e la competizione è forte, per un mercato e un settore che ormai da quasi 10 anni non conosce crisi.

(nota stampa)