"MADONNA DEI SETTE VELI" (PH ENZO MAIZZI, FOGGIA 14.08.2017)

Foggia. ”In riferimento ai festeggiamenti della Madonna dei Sette Veli del 15 agosto, a questa Curia (Arcidiocesi Foggia – Bovino) preme comunicare che: nessun Comitato è stato costituito e riconosciuto dall’Autorità ecclesiastica, né è stato consentito alcun intervento di natura economica attraverso soggetti e associazioni; riguardo le celebrazioni sia liturgiche (processione, nel corso della quale la normativa canonica non consente alcuna raccolta di danaro) sia sacramentali (liturgie nella Basilica Cattedrale) provvede direttamente e gratuitamente la Diocesi”. Madonna Sette Veli, “Nessun comitato è stato costituito” ultima modifica: da

