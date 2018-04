Ph ss89 - Saverio De Nittis

Manfredonia. La Contrada Torre del Fico si aggiudica la prima prova ufficiale della seconda edizione del Palio delle Contrade delle Torri “Re Manfredi”. Il cavaliere Alfonso Morrone ed il suo cavallo Elegance ottengono il punteggio complessivo più alto, tra gli applausi dei presenti. Giavellotto, taglio della testa, anelli e fazzoletto le prove disputate al cospetto del pubblico incuriosito e piacevolmente sorpreso dallo spettacolo

offerto dai quattro cavalieri delle Contrade.

Le dichiarazioni del Capitano della Torre del Fico, Stefano Favale: “Mi complimento con Alfonso a nome di tutta la Contrada che rappresento, saluto

Le dichiarazioni del Capitano della Torre del Fico, Stefano Favale: "Mi complimento con Alfonso a nome di tutta la Contrada che rappresento, saluto e ringrazio gli altri Capitani di Contrada, sportivi e leali. Ricordo infine a tutti che sono aperte le iscrizioni, presto avvieremo le selezioni per la disputa dei giochi estivi del Palio". Classifica parziale II edizione Palio delle Contrade delle Torri "Re Manfredi":

1) TORRE DEL FICO…100

2) SAN FRANCESCO/DE ANGELIS…50

3) TORRE DELL’ASTROLOGO…30

4) TORRE SANTA MARIA…20 Manfredonia. “La prova equestre si tinge di giallorosso” ultima modifica: da

