Mattinata. Celebrazioni matrimoni in strutture alberghiere: le tariffe

Mattinata, 27 aprile 2018. Con recente provvedimento del Comune di Mattinata, è stata approvata la celebrazione dei matrimoni con rito civile presso le strutture alberghiere e di ristorazione espressamente autorizzate dalla Commissione Straordinaria.

E’ stato disposto che “lo spazio nel quale si svolge il rito nuziale deve risultare preventivamente definito, ricadere nella disponibilità giuridica del Comune di Mattinata, ossia essere in godimento stabile al Comune stesso, deve essere stabilmente destinato alla celebrazione dei matrimoni civili e dunque sottratto alla fruizione da parte di altri soggetti, con la precisazione che la valutazione dei requisiti di esclusività e di continuità della destinazione devono essere intesi in senso relativo e non assoluto“.

E’ stato dato mandato “al Responsabile del 1° Settore di provvedere ad emanare un pubblico avviso, secondo le direttive indicate nelle premesse, destinato ai titolari di tutte le strutture alberghiere e di ristorazione, a proporsi per destinare una porzione degli spazi di cui sono titolari, non inferiore a mq 25, preventivamente individuati in apposita cartografia, da allegare alla domanda di adesione, con carattere di continuità temporale”.

E’ stato stabilito che “successivamente a tale adesione, dopo attenta verifica dei requisiti specificati in premessa, l’ufficio incaricato redigerà un apposito elenco

dei siti dove celebrare il rito nuziale civile, con valore giuridico“.

E’ stato “stabilito altresì che le tariffe per le celebrazioni dei matrimoni civili nei suddetti luoghi sono le seguenti:

– giorno feriale € 250,00

– giorno non lavorativo (sabato) o festivo € 300,00”.

