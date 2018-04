Monte. Morì dopo accoltellamento, genitori “Un dolore immenso ci lacera il cuore”

Di:

Monte Sant’Angelo, 27 aprile 2018. ”Viviamo con la rabbia, con un dolore immenso che ti lacera il cuore, cerchiamo di farci forza per gli altri nostri due figli. Viviamo nel costante dolore, che tutto possa succedergli”.

E’ parte di una lettera a firma dei genitori di Felice Fischetti, 23enne ferito mortalmente il 16 luglio 2017 a Monte Sant’Angelo.

Come già riportato, un 61enne del centro montanaro, Luciano Antonio Rinaldi, è imputato per “omicidio“, con l’aggravante di “aver commesso il fatto per futili motivi“, in seguito al provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Foggia, dr. Armando Dello Iacovo, attraverso un decreto di giudizio immediato.

L’udienza correlata al processo era stata fissata per il 24 aprile 2018, presso la Corte d’assise di Foggia.

gallery



La richiesta di giudizio immediato

Come indicato, nella richiesta di giudizio immediato del Gip (Pm la dottoressa Anna Landi, sostituto procuratore della Repubblica di Foggia), il 61enne ”dopo aver visto” due giovani ”passare dinanzi a casa sua, pensando che volessero ivi urinare, scendeva dall’abitazione colpendo Felice Fischetti (il 23enne in seguito deceduto,ndr) in regione inquinale con un coltello della lunghezza di cm 30 (..) con conseguente e immediata abbondante perdita di sangue che faceva entrare il ragazzo in uno stato di coma (…) con conseguente decesso, avvenuto due giorni (..) nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza”.

L’uomo – difeso dall’avvocato Pasquale Rinaldi del Foro di Foggia – è accusato anche di lesioni personali per aver colpito alla coscia destra, con lo stesso coltello con il quale aveva colpito Fischetti, un altro giovane (P.G. all’epoca 22enne) di Monte Sant’Angelo.

L’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia si è costituita parte civile per la famiglia del giovane deceduto. L’avvocato Starace sostiene legalmente anche l’altro giovane colpito, “fortunatamente rimasto in vita, testimone oculare di quanto accaduto”.

“La mia assistita ha chiesto la pubblicazione di questa lettera – dice l’avvocato Starace – in seguito alla rabbia provocata dall’atteggiamento dell’imputato, che non ha in alcun modo mostrato segni di pentimento e ravvedimento per quanto avvenuto”.

Prossima udienza correlata al processo il 3 maggio 2018 “per una richiesta di abbreviato condizionato alla perizia di parte”.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata