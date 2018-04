Pescara. Omicidio 25 aprile: Mucciante sferrò 38 fendenti

Pescara. Sono 38 le coltellate, alcune molto profonde fra cui quella mortale al cuore, sferrate a Salvatore Russo, il 58enne ucciso il 25 aprile a Pescara dal 51enne Roberto Mucciante nel garage di uno stabile in via del Circuito. Lo ha stabilito l’autopsia, durata cinque ore, eseguita presso l’ospedale civile di Pescara dall’anatomopatologo Cristian D’Ovidio. Presente all’autopsia anche un consulente della famiglia della vittima, Furio Patete, medico legale di Foggia. Fonte www.primadanoi.it Pescara. Omicidio 25 aprile: Mucciante sferrò 38 fendenti ultima modifica: da

