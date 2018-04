http://www.brindisitime.it - Il neo presidente dell'Autorità di sistema portuale dell’Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi

Di:



(ANSA) – BARI, 26 APR – Il comitato di gestione ha approvato all’unanimità il conto consuntivo 2017, il primo documento contabile unico della nuova Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale Il bilancio di previsione, approvato lo scorso ottobre, era stato ottenuto dall’aggregazione dei bilanci di previsione derivanti dalle tre soppresse Autorità portuali di Bari, Brindisi e Manfredonia; il documento contabile approvato quest’oggi “esprime il risultato della gestione unitaria della nuova Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale”. Porti: Adriatico meridionale, approvato il consuntivo 2017 ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.