Foggia, 27 aprile 2018. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia, hanno tratto in arresto, su ordinanza di custodia cautelare: Luigi Pontone, classe 1999 e Gerardo Luigi Diliso, classe 1999, poiché resisi responsabili, in concorso, di rapina a mano armata con una terza persona già arrestata in flagranza di reato, tale Azizi Mohamed. Le indagini

L’attività investigativa, posta in essere dagli investigatori della 4^ Sezione Antirapina è scaturita dalla rapina a mano armata perpetrata presso un supermercato della città di Foggia, zona quartiere Cep ed ha consentito di accertare che tre soggetti, lo scorso 23 gennaio 2018, mettendo a segno una rapina a mano armata presso il citato supermercato, riuscivano ad impossessarsi della somma di euro 400,00, dopo aver cagionato lesioni al volto ad una commessa e minacciato gli astanti. La minuziosa attività d’indagine espletata, consistita nelle dichiarazioni acquisite e dalla visione di alcuni filmati e foto, ha consentito di individuare gli altri due autori del fatto criminoso e di procedere all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, su richiesta del P.M. presso la Procura di Foggia. Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti nel carcere di Foggia, a disposizione della Autorità Giudiziaria competente. Redazione StatoQuotidiano.it Rapina in supermarket al CEP: 2 arresti ultima modifica: da

