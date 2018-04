Stroppa: “Contro il Cittadella come se fosse una finale”

Di:

Foggia. “Il pareggio rimediato con il Bari purtroppo ci ha allontanato dalla zona playoff, sabato prossimo abbiamo uno scontro diretto, ci aspetta una gara difficilissima”. Così, Mister Stroppa, torna ad analizzare il momento in casa Foggia, alla vigilia della partenza per il Veneto. E, sul Cittadella, prossimo avversario dei rossoneri, Giovanni Stroppa spiega: “Affrontiamo una squadra temibile, che gioca a memoria e che rispecchia quanto visto nel corso del match di andata, bisogna avere massima attenzione”. Sull’importanza, dunque, del prossimo incontro il condottiero rossonero aggiunge: “E’ di sicuro uno spartiacque e come tale dobbiamo affrontarla, abbiamo la possibilità concreta di continuare un certo tipo di percorso oppure no. In questo momento è la partita più importante, giochiamo come se fosse una finale”.

Tutte le dichiarazioni di Giovanni Stroppa, nel video della conferenza stampa.

Area Comunicazione Foggia Calcio