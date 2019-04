Anas “Dal 6 maggio limitazione al transito nella galleria di Monte Saraceno”

Di:

Bari, 26 aprile 2019. Al fine di completare alcune attività di finitura e di verifica nell’ambito dei lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici della galleria ‘Monte Saraceno’, situata sulla strada statale 688 “di Mattinata”, in provincia di Foggia, a partire dal 6 maggio si rende necessaria una limitazione al transito.

Nel dettaglio – in esclusivo orario compreso tra le 19.00 e le 6.00 del giorno successivo – ad esclusione delle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì, sarà attiva la chiusura al transito del tunnel, dal km 0,000 al km 2,760 tra i territori comunali di Mattinata e Monte Sant’Angelo.

Durante la chiusura, come già accaduto in precedenza quando necessario per lavori, la circolazione verrà deviata con indicazioni in loco sul vecchio tracciato della statale 89.

L’intervento – del valore complessivo di circa 5 milioni di euro – è consisto nella installazione di Panelli a Messaggio Variabile, colonnine SOS ed impianto di illuminazione d’emergenza, oltre che nella sostituzione di vecchie lampade con altre di nuova generazione (Led) e di nuovo sistema di ventilazione; l’adeguamento degli impianti consente inoltre il conseguimento del risparmio energetico.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.