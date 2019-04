Riccardi: “Il mio impegno politico continua, ho molto da dire”

Di:

Foggia/Manfredonia, 27 aprile 2019. Con un discorso diretto e chiaro in consiglio comunale, Angelo Riccardi ha lasciato la carica da sindaco nei giorni del triduo pasquale. Parole dure, indicazione di portare alcuni atti del consiglio alla Procura della Repubblica, accuse di essere stato oggetto di calunnie e attacchi non politici ma personali.

Riccardi, come si sta senza fare il sindaco?

Sto bene, tranquillo, è cambiata la mia vita, avevo messo in conto che sarebbe finita, è successo un anno prima della scadenza del mandato, ho solo anticipato, non c’erano più le condizioni.

Le ha parlato di “traditori” a proposito della fine dell’amministrazione

Ne abbiamo avuti tanti, si sono avvicendati, abbiamo ballato sempre sui numeri in questi anni. Siamo partiti con una maggioranza che poi è diventata sempre più ridotta. Non sono tutti traditori, alcuni come Maria Grazia Campo e Libero Palumbo sono sempre stati leali.

Ma perché una maggioranza compatta entra in crisi di numeri

Ci sono stati dei ricatti politici, tutto questo perbenismo e moralismo “osannato” in realtà è frutto di riposizionamenti rispetto a richieste rifiutate, solo i qualunquisti fanno finta di non vedere.

Siete un gruppo dirigente compatto a Manfredonia. Si è sentito protetto dal suo partito?

Ci sono state riunioni di partito, il Pd ha dato indicazioni che si doveva votare il bilancio, mi ha sostenuto. Ma chi doveva votare il bilancio è uscito dall’aula, un fatto gravissimo. Non ho sentito una parola dal segretario cittadino del Pd.

Il commissario che situazione troverà?

Il Comune è stato salvato dal dissesto con il piano di riequilibrio pluriennale, non va verso il dissesto come qualcuno ha detto per un’interpretazione sbagliata. Ha bisogno di una cura che sarà aumento delle tasse e riduzione delle spese.

“I comuni non esistono più”, anche queste sono le sue parole in aula

Più o meno a seguire faranno tutti la stessa fine. Se gli metti una valanga di vincoli e riduci i trasferimenti, questo è il risultato. Una delle imposte che ha una valore sulla produzione è l’Irpef, ma se hai tanti lavoratori con la busta paga, dove ci sono tanti disoccupati non so che valore possa avere.

Lei è stato un sindaco spendaccione?

Ci hanno ridotto di 9 milioni i trasferimenti, io non ho fatto nemmeno una festa o una sagra

Pensa di essere stato abbastanza battagliero sull’ospedale?

Ho fatto proteste, cortei, conferenze stampa, il sindaco non è il re del mondo, ognuno deve fare il suo. Ho anche registrato un video contro Elena Gentile quando era assessore alla sanità.

Il mercato ittico è fallito

Ho agito come un buon amministratore deve agire, dato che produceva debiti. Come membro del Consorzio il Comune l’ha messo in liquidazione e poi è fallito. E’ una leggenda metropolitana che noi abbiano portato al fallimento questo consorzio.

Che significa “Voi correte e correte ancora per la campagna elettorale” rivolto all’assemblea del suo ultimo consiglio?

Non vedo una classe dirigente a Manfredonia, non la colgo. L’opposizione di questi anni è stata contro la mia persona, qualcuno ha contestato gli atti non nel merito ma dal punto di vista formale, e nemmeno, c’è un imbarbarimento della politica. Non credo che l’opposizione sia in grado di governare questa città.

Ma avete governato per decenni voi del Pd

Dalla piscina alle scuole, tutte le opere fatte a Manfredonia sono riconducibili a me, a partire dagli anni ‘90 a oggi. E’ vero che governiamo da 25 anni (parlo del periodo che mi riguarda) ma la città ha visto molte trasformazioni, tante cose sono state fatte.

Dunque l’avete formata la classe dirigente?

Quella si forma dalle associazioni sportive, culturali, datoriali. Ci saranno le elezioni e vedremo se il Pd ha una classe dirigente. Certo, se qualcuno si illude che non avrò niente da dire su quanto accaduto e accadrà, si sbaglia.

Quindi non lascia la politica

Assolutamente no, anzi, (e lo può scrivere a caratteri cubitali) il mio impegno politico resta attivissimo. Non cerco né poltrone né ruoli, resterò a raccontare, a evitare che altri facciano gli errori che ho fatto io.

Un padre nobile del Pd?

No, non lavorerò per qualcun altro o per l’ascesa politica di qualcuno, il mio impegno politico sarà per la città.

Ma le cose che ha da dire, quando le dirà?

Mi sentiranno, ora ho una vicenda giudiziaria a Pescara e la commissione di indagine. Aspetto l’esito di questo giudizio, si tratta di pochi mesi, entro la fine dell’anno,

Dopo comincia il ‘Riccardi show’?

Dirò molte cose, ci saranno delle sorprese, anche di più di quanto vi aspettate.

Quando lei dice al consiglio: “I miei figli dovranno vendicarsi” lo pensa davvero?

Con figli volevo dire “generazioni”, perché è chiaro che se imposti la tua partita politica sull’attacco alle persone, sull’odio verso la sua famiglia, in tal caso come viene vista la politica? La politica è un impegno nobile, i nostri figli devono impararla così.

E’ preoccupato per la commissione di indagine?

Certo, perché dovrei dire di no. In ogni caso ho fiducia sul lavoro difficile che stanno svolgendo. Rispetto agli atti che io ho prodotto, ritengo che non ci sia stata alcuna influenza o pressione di ambienti criminali. Io poi la sera torno a casa dalla mia famiglia, so che si parla di “frequentazioni” ma io sono sicuro per me.

Dimissioni prima che lo facesse la commissione di accesso agli atti? E’ una voce che avrà sentito anche lei

Non evito con le mie dimissioni gli effetti di questa decisione. Io mi sono dimesso, sciolto il consiglio comunale, la commissione di indagine verifica se ci sono o meno infiltrazioni criminali. Se decide che è così, il Comune viene commissariato per due anni con elezioni nel 2021 e relativi provvedimenti di incandidabilità. Non cambia nulla.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 27 aprile 2019