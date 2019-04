“Boom di presenze al turistico di Rodi Garganico”

Di:

Foggia, 27 aprile 2019. Pienone al Porto Turistico di Rodi Garganico per il 25 Aprile. Oltre 5000 presenze in una giornata piena di sole all’insegna della musica, dello “struscio”, della nautica e del divertimento. “Era dai tempi dell’apertura del Porto che non si vedeva così tanta affluenza al Marina di Rodi” dichiarano dalla direzione, aggiungendo che ” il lavoro di squadra dell’Amministrazione Comunale e della gestione portuale con i ristoratori e i commercianti del Marina sta dando i frutti sperati“.

Il piano commerciale infatti è quasi completato, rimangono solo 4 negozi ancora sfitti, ma soprattutto l’attenzione di Meridiana Orientale srl, società che ha in concessione il porto, “è rivolta a far lavorare bene chi ha tenuto aperto negli anni duri oltre a coloro che hanno portato una ventata di novità x il 2019. Imprenditori che stanno dimostrando grandi doti professionali“.

Domani, sabato 27 e domenica 28 sono previste le prove in mare e l’esposizione nazionale di Honda Marine Tour 2019 in una straordinaria collaborazione con GoNautica&Camper di Torre Maggiore.