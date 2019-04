Galleria Monte Saraceno, Gatta all’Anas “Con gli stessi tempi sarebbe stato realizzato un aeroporto”

Di:

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta (Fi).

“Con i tempi impiegati, sarebbe stato realizzato un grande aeroporto. E, invece, i lavori di adeguamento della galleria Monte Saraceno non solo non sono ancora terminati, ma continuano a cagionare danni agli operatori economici e produrre disagi incommensurabili agli utenti. Perciò, la replica dell’Anas alla mia denuncia di ieri sull’ulteriore chiusura della galleria è solo una presa in giro, l’ennesima: passano i mesi e i lavori nel cantiere, quando vengono effettuati, procedono a rilento. Ci sono stati periodi in cui sono stati impiegati anche solo due operai, nonostante tutti gli impegni assunti dalla società e i proclami sulla tempistica. Adesso, incombe la stagione estiva e il nostro territorio sarà felicemente invaso da turisti, con un notevole incremento del traffico. E la chiusura, l’ennesima, della galleria determinerà ingorghi, code, disagi e scarsa sicurezza stradale per coloro che saranno costretti a percorrere la vecchia strada. La comunità è stanca di essere presa per i fondelli e con la mia interrogazione chiederò alla Giunta regionale di intervenire per porre fine a questa beffa ai danni della comunità garganica, che chiede con forza il rispetto della propria Dignità”.