Mezzanone, la tesi di Caroppo “Morte del giovane gambiano figlia del “aprite i porti”

«A quelli del “aprite i porti!” chiedo: è con le baraccopoli che si deve continuare a fare quella che chiamate accoglienza? Con l’immigrazione incontrollata si generano solo condizioni inumane e morte: è questo che volete? Respingere e rimpatriare chi non ha diritto di entrare o restare in Italia è il primo modo per salvargli la vita. L’Europa capirà che la musica deve cambiare» è il commento del Consigliere Regionale Andrea Caroppo, candidato per la Lega nella circoscrizione Sud alle elezioni europee del 26 Maggio, a seguito del rogo nella baraccopoli di Borgo Mezzanone ove ha perso la vita un giovane di colore.

«Quello che ancora una volta è accaduto in una baraccopoli adiacente a un “Cara” è tremendo. Così come è tremendo che persone vivano in queste condizioni inumane. Le baraccopoli e queste morti – al pari di quelle in mare – sono il frutto avvelenato del buonismo, del “aprite i porti”, del “accogliamo tutti”, ecc…Ma sono anche il frutto avvelenato dell’egoismo e del disinteresse degli altri Paesi dell’Unione Europea. Questa storia deve finire *- conclude Caroppo,* anzitutto per questa povera gente».