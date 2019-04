Pineta Borgo Incoronata, lettori “In uno stato indecente”

Di:

Foggia, 27 aprile 2019. ”Vi contatto per segnalare l’indecente stato di degrado che vige nella pineta di borgo incoronata (Foggia). Dopo la mia ultima visita in tale luogo ho avuto modo di osservare un prato completamente ricoperti da rifiuti, soprattutto in plastica. Spero vivamente che tramite il mio avviso si possa ottenere il giusto intervento ed i controlli per prevenire l’inquinamento. Grazie”

(Roberta, Foggia 27 aprile 2019)