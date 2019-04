Serie A: è volata Champions League. Chi ha più possibilità?

Di:

Mancano appena cinque giornate alla fine di questo meraviglioso campionato e la volata per la conquista di un posto alla prossima Champions League è più che mai avvincente. Sicure di un posto nella prossima Champions League la Juventus, già vincitrice del suo ottavo scudetto consecutivo, ed il Napoli di Ancelotti al quale mancano una manciata di punti da conquistare già nella prossima trasferta di Frosinone. Restano in ballo per due posti l’Inter, il Milan, l’Atalanta, la Roma, la Lazio ed il Torino. Secondo gli esperti di schedine e scommesse del giorno la favorita per l’accesso alla prossima Champions League è l’Inter di mister Luciano Spalletti. I neroazzurri sono al terzo posto e nel prossimo turno ospiteranno la Juventus, fresca vincitrice dello scudetto. L’Inter non solo ha vinto entrambi i derby contro il Milan, ma ha pure “regalato” punti a tutte le avversarie dei rossoneri nella corsa Champions. Due alla Roma, quattro ad Atalanta e Torino, tre alla Lazio. Se la differenza in classifica tra le due milanesi (cinque punti) è in sostanza da cercarsi nelle stracittadine, il Milan può lamentarsi pure del fatto che l’Inter non ha riservato lo stesso trattamento alle altre d’alta classifica, Napoli escluso.

I rossoneri non arrivano nel miglior momento della stagione a questa volata finale. Sembrano ben lontani gli inizi 2019, quando il Milan vinceva partite in serie. Il gioco della formazione di Gennaro Gattuso ha perso notevole brillantezza.

Molti elementi chiave della rosa, poi, sono in riserva energetica; la difesa non è più imbattibile. Cosa potrebbe, però, far pendere il piatto della bilancia in favore di un Milan in Champions League? Il calendario, che non presenta più sfide di altissimo rango, eccezion fatta per Torino-Milan di domenica sera, e gli scontri diretti.

Già, perché il Diavolo, dalla sua, ha il vantaggio negli scontri diretti con Atalanta (2-2 e 3-1), Roma (2-1 e 1-1) e Lazio (1-1 e 1-0). Pertanto, in caso di arrivo a pari punti, al quarto posto, con una di queste compagini, sarebbero Alessio Romagnoli e compagni a festeggiare l’approdo in Champions League.

L’Atalanta dei miracoli

L’Atalanta di mister Gasperini è la squadra del momento. Ha sbancato il San Paolo e agganciato il Milan al quarto posto in classifica, senza dimenticare la conquista della finale di Coppa Italia dopo aver superato la Fiorentina. Dopo il successo esterno contro il Napoli la quota sui nerazzurri è fissata a 4,50, sempre più vicina a quella delle due favorite. Quella di Napoli è la decima rimonta stagionale, cinque volte sono state vincenti: Roma-Atalanta (da 0-1 a 3-3), Milan-Atalanta (da 0-1 a 2-2), Bologna-Atalanta (da 0-1 a 2-1), Atalanta-Juventus (da 0-1 a 2-2), Atalanta-Roma (da 0-3 a 3-3), Atalanta-Spal (da 0-1 a 2-1), Atalanta-Fiorentina (da 0-1 a 3-1), Atalanta-Chievo (da 0-1 a 1-1), Parma-Atalanta (da 0-1 a 3-1) per finire al 2-2 di Napoli (da 0-1). Per dire che con la squadra di Gasperini non è mai finita.

Infatti, ora cominciano le cinque giornate della corsa Champions. Inutile fare tabelle, meglio pensare partita per partita, ma anche gli avversari dicono che l’Atalanta è tra le squadre che sta meglio e gioca il miglior calcio. Non basta: i numeri dicono che nel solo girone di ritorno l’Atalanta è seconda dietro alla Juve e ha già fatto tanti punti (28) come all’andata. Con il ritmo del ritorno, si può arrivare dritti in Champions.

Altra grande sorpresa di questo campionato è il Torino di Walter Mazzarri che è a soli tre punti dal quarto posto occupato dal Milan. I granata, dopo la vittoria esterna contro il Genoa, puntano a vincere lo scontro diretto nella prossima gara di campionato proprio contro i rossoneri. Se dovessero vincere contro i rossoneri, i granata avrebbero la strada spianata verso la conquista di un traguardo insperato ad inizio stagione, ma che si sta rivelando alla portata. Grande merito di questa cavalcata va dato alla fase difensiva della squadra granata ed al rendimento esterno, degno dei top club europei. In Europa, infatti, solo Liverpool e Barcellona hanno fatto meglio della squadra dell’ex tecnico di Inter e Napoli.

Più staccate la Roma, che con Ranieri ha ritrovato compattezza ma che pecca ancora in fase realizzativa, e la Lazio, reduce da una cocente sconfitta interna contro il già retrocesso Chievo.

Una volata, quella per l’accesso alla Champions League, che si annuncia ricca di sorprese e di colpi di scena, e che si concluderà solo all’ultima giornata di questo campionato.