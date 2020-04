Al momento resta in vigore ordinanza di Emiliano per le attività agricole amatoriali

Con ordinanza regionale n. 209 del 17 aprile 2020 il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha disposto, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali. L’ordinanza ha effetto fino alla data del 3 maggio 2020. Agli hobbisti è consentito spostarsi all’interno del proprio comune o verso altri comuni nei quali sono ubicate le attività oggetto dell’ordinanza.

È necessario autodichiarare il possesso della superficie agricola produttiva, recarsi in campagna o presso l’allevamento per non più di una volta al giorno e limitatamente alle attività correlate.