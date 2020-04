“Anche a Monte ‘Risorgiamo Italia’: no a riaperture che ci porteranno al fallimento”

. Siamo chiusi da due mesi e non possiamo spendere altri soldi. Il fatto che ci autorizzino a riaprire non significa che saremo in condizioni di farlo. Quindi diciamo no ad una modalità di riapertura che ci porterà a fallimento sicuro”. È questa la motivazione, figlia dell’emergenza Covid-19 e della imminente Fase 2, che ha spinto diversi esponenti del mondo della ristorazione nazionale a dire “basta” e a scendere in piazza.

È nata così “Risorgiamo Italia”, manifestazione di protesta organizzata dai movimenti di imprenditori del mondo HO.RE.CA e dei Locali di Pubblico Spettacolo uniti per la prima volta nella storia del settore. La protesta si svolgerà in tutto lo stivale, con modalità analoghe, nelle giornate del 28 e 29 aprile. In particolare, martedì 28 aprile alle 21 le luci delle insegne delle attività si accenderanno simbolicamente per l’ultima sera. Il 29 aprile, invece, si terrà la vera e propria manifestazione di piazza”. (Fonte IVG)