Apprendimento digitale: i migliori corsi online gratuiti per gli studenti

L’emergenza sanitaria ha modificato le abitudini degli italiani, soprattutto dei giovani, che non possono andare a scuola e sono perlopiù confinati fra le quattro mura domestiche. Per gli studenti, però, non c’è momento migliore di questo per investire sulla formazione, approfittando delle numerose opportunità di apprendimento digitale. Ecco quali sono i migliori corsi online gratuiti a disposizione dei ragazzi.

La piattaforma di formazione Coursera

Coursera è una nota piattaforma di corsi online che ha scelto di andare incontro alle necessità formative dei paesi colpiti dall’emergenza coronavirus, Italia compresa. Lo ha fatto mettendo a disposizione degli studenti, in via del tutto gratuita, l’accesso alla propria collezione di corsi di formazione. Chi si iscrive entro il 31 luglio 2020, avrà dunque la possibilità di usufruire di questo accesso, che resterà libero fino al 30 settembre. Il catalogo fornito da Coursera è davvero sconfinato, considerando che ospita ben 3.800 corsi e 400 specializzazioni. È senza dubbio una delle opportunità più preziose a disposizione degli studenti della Penisola (e non solo).

Le lingue straniere con Babbel

Anche la nota piattaforma per l’apprendimento delle lingue straniere, Babbel, non è rimasta a guardare e ha deciso di regalare agli studenti italiani un mese di formazione linguistica gratuita. Gli idiomi disponibili su questa piattaforma sono numerosi: gli studenti possono selezionare una delle 14 lingue proposte e iniziare sin da subito con i vari corsi svolgendo esercizi interattivi tramite la app sul proprio smartphone. L’iniziativa è valida per gli studenti di tutti gli ordini e gradi, ma per usufruirne è necessario inserire il codice fornito da Babbel al momento dell’iscrizione. Dopo il mese gratuito, non ci sono rinnovi automatici o vincoli, quindi gli studenti potranno decidere liberamente se continuare o meno.

Le lezioni creative su Skillshare

Non solo lingue e corsi di formazione, perché anche la creatività merita il suo spazio, soprattutto di questi tempi. Ci pensa Skillshare a colmare questo vuoto. Si tratta di una piattaforma online che concede l’accesso a una serie di corsi improntati proprio sulla creatività, con la condivisione di diversi strumenti progettati per questo scopo. Sono tantissimi, più di 3 mila, e per avervi accesso basta semplicemente registrarsi sulla piattaforma ufficiale, compilando il modulo apposito o accedendo direttamente con il proprio account Facebook. I corsi, per completezza d’informazioni, sono disponibili solo in inglese.

I corsi sul digital marketing di Google

Google ha lanciato l’iniziativa Digital Garage: una collezione di corsi messi a disposizione di chi desidera intraprendere la strada delle professioni digitali. Considerando la grande importanza di questo settore, già approcciato da molti giovani, è giusto sottolineare un’opportunità probabilmente unica nel suo genere. I corsi gratis sul marketing sono molti, ma è ovvio che quelli offerti da Google hanno un peso del tutto diverso. Anche perché il colosso di Mountain View rilascia a fine corso una certificazione ufficiale, molto utile da inserire nel proprio curriculum.

I seminari sulla digital transformation

Mashub lancia il progetto Rinascita Digitale: un’iniziativa mirata all’informazione in merito ad un tema oggi fondamentale come la digital transformation. In realtà sono molti i temi trattati da questa serie di video conferenze, come ad esempio il crowdfunding e il fundraising, fino ad arrivare alle strategie progettate per mettere al centro di tutto l’individuo. All’iniziativa partecipano anche alcuni dei manager italiani più noti e brillanti, che mettono a disposizione dei corsisti le proprie conoscenze e competenze, orientate al settore della finanza e della gestione e sviluppo delle imprese.

Gli studenti possono dunque impiegare queste settimane per ampliare il proprio bagaglio di competenze, con una serie di corsi molto variegati e adatti alle necessità di una vasta platea di giovani.

