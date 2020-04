Commerciante di Manfredonia scrive a Emiliano “Siamo allo sbando, intervenga”

Lettera aperta al governatore della regione Puglia Michele Emiliano.

“Caro presidente, chi vi scrive e’ un semplice commerciante che tra circa un mese compirà 47 anni. Sin da quando ho memoria,sento purtroppo dire sia che la nostra regione che le altre del sud, sono inferiori per PRODUTTIVITÀ’, OCCUPAZIONE, ECONOMIA, SICUREZZA alle regioni del Nord e che pertanto non dovevamo neanche minimamente confrontarci con tali REALTÀ. Non vedo il motivo del perché oggi, noi regione Puglia, dobbiamo allinearci alle direttive di un governo, o di regioni che hanno sempre visto il Sud con occhi di disprezzo.

Caro presidente pensi al suo Salento, al nostro Gargano, realtà abbandonate. Migliaia di aziende che campano di turismo e che sono allo sbando più totale, non sanno cosa fare, come comportarsi, come reagire. Ecco perché vi chiedo di stilare linee guida al più presto per affrontare una stagione estiva ormai alle porte, con tutte le dovute accortezze, in massima sicurezza.

Caro Presidente, c’è in ballo il futuro della nostra amata Puglia, c’è in ballo il futuro dei nostri figli, c’è in gioco la nostra dignità .Solo tutelandoci potrà un giorno guardarci negli occhi sapendo che ci ha sostenuto proprio quando ne avevamo più bisogno ..La Puglia deve tornare a brillare più di prima”.

A cura di Di Carlo Emilio Emiliano, Manfredonia