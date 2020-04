De Leonardis “Emiliano consenta accesso alle imbarcazioni”

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“Il comparto nautico, in particolare in una regione come Puglia, ha un’incidenza significativa sull’economia e sulla stessa qualità della vita, e alimenta un considerevole indotto.

L’emergenza determinata dal Covid-19 e le relative restrizioni nella mobilità delle persone hanno finito per creare disagi e danni a numerosi proprietari di natanti e imbarcazioni, impossibilitati a svolgere attività di manutenzione che pure sarebbero necessarie per ragioni tecniche e di sicurezza, e per scongiurare la perdita di un bene prezioso. Per questo, pur nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute introdotte dai vari Decreti del Presidente del Consiglio che si stanno succedendo, alcune Regioni – come Lazio, Abruzzo – attraverso specifiche ordinanze hanno aperto l’accesso alle imbarcazioni – ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – e consentito lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro. E hanno consentito, nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto, e le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio.

Sollecito quindi il presidente Michele Emiliano a seguire l’esempio dei suoi colleghi e venire incontro alle esigenze di persone che non rappresentano alcun rischio per la collettività, poiché si tratta di attività che non prevedono alcun tipo di assembramento“.