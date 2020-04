Financial Times ‘Sottostimato dato dei morti: forse il 60% in più’

“The death toll from coronavirus may be almost 60 per cent higher than reported in official counts, according to an FT analysis of overall fatalities during the pandemic in 14 countries. Mortality statistics show 122,000 deaths in excess of normal levels across these locations, considerably higher than the 77,000 official Covid-19 deaths reported for the same places and time periods“. Il bilancio delle vittime del coronavirus potrebbe essere quasi il 60% più alto di quanto riportato nei conteggi ufficiali, secondo un’analisi FT dei decessi complessivi durante la pandemia in 14 paesi. E’ quanto riportato nel testo “

Secondo la testata giornalistica inglese “Le statistiche sulla mortalità mostrano” infatti “122.000 morti in eccesso rispetto ai livelli normali in queste località, considerevolmente più alte delle 77.000 morti ufficiali di Covid-19 riportate per gli stessi luoghi e periodi”. “Se lo stesso livello di sottostima osservato in questi paesi si stesse verificando in tutto il mondo, il bilancio delle vittime globale di Covid-19 aumenterebbe dall’attuale totale ufficiale di 201.000 a un massimo di 318.000”.

“Per calcolare i decessi in eccesso, FT ha confrontato i decessi per tutte le cause nelle settimane dell’epidemia di una località a marzo e aprile 2020 con la media dello stesso periodo tra il 2015 e il 2019. Il totale di 122.000 equivale a un aumento del 50% nel complesso mortalità relativa alla media storica per le località studiate”. Fonte integrale (FT)