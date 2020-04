La storica edicola del Cep ha perso Fulvio, “il sindaco” del quartiere

Sui social gli amici hanno postato la loro tristezza e il loro ricordo appena appresa la notizia chenon c’è più, è morto.ne rappresentava una delle icone, come altri simboli di piccoli esercizi commerciali, come i vecchi portavoce del quartiere poi istituzionalizzati con la nascita delle circoscrizioni e tornati a discutere, in tempi succcessivi, dei problemi di zona, del palo della luce, dell’aiuola. Tutto questo intorno alla sua edicola, ombelico del quartiere.

“Con lui se ne va una parte della mia infanzia e della mia vita”, dicono alcuni dei commenti sui gruppi legati a questa parte di città. “Piccolo quartiere ma di grande persone è il Cep” nota un altro suo amico, ma è un fluire di note si sconforto e di stupore. A ridosso della chiesa di S. Paolo, l’edicola costituiva un punto di incontro per tanti che facevano due chiacchere, per i ragazzi, anche con genitori, che si scambiavano le figurine, che discutevano degli ultimi lavori di ristrutturazione del mercatodi fronte, dei giardini, dell’illuminazione. Fulvio, classe 1954, era lì dal 30 anni, almeno. Ognuno degli amici contattati ha una data di riferimento da cui cominciare a contare i decenni, oltre lo spartiacque dell’infanzia in cui la “prima gioventù” viveva al Cep. Oggi sul gruppo “Per chi ha passato l’infanzia al Cep”, qualcuno scrive: “A 800 km di distanza la notizia che non avrei mai voluto sentire, l’amico di sempre, l’amico di tutti”.

Era stato un pioniere nel far incrociare domanda ed offerta di doppioni di figurine, se ne occupavano persone provenienti anche da fuori città ed intente a terminare il loro album. 7 anni fa la Gazzetta del Mezzogiorno gli ha dedicato un trafiletto. “Il market della domenica per lo scambio di figurine – ovvero- quando il raduno dei collezionisti diventa un rito. “Ciò è avvenuto molto prima del ritrovo davanti all’ipermercato”, dice Franco Oppio, uno degli amici e di amministratori del gruppo, fra i custodi della storia del quartiere con un ampio archivio spesso comune (classi, gite, partite di calcio, personaggi) che periodicamente è pubblicato dagli iscritti.

Fulvio aveva sempre una parola ed un sorriso per tutti, dava indicazioni anche sulle cose più disparate, sulla strada che un automobilista non trovava, oltre che, naturalmente, su quanto vendeva nella sua edicola. La raccolta in vinile per l’album degli ultimi decenni, il libro che va sul mercato e quello classico, i gadget più all’avanguardia, la rassegna delle riviste in primo piano, il pacco dei giornali chiuso a tarda ora ma si poteva sempre sperare che lo riconsultasse in caso di ritardo dell’acquirente. Alla fine degli anni 80 ti faceva arrivare in edicola qualunque rivista prenotassi, in tempo reale.

Marco Pellegrino, vicepresidente della circoscrizione dal 1999-2009, ricorda: “Non ci potevo credere, avevo un rapporto bellissimo con lui, lo chiamavano ‘il sindaco del quartiere’ perché lo conosceva bene e si interessava dell’asfalto, dell’ex biglietteria Ataf, dei luoghi di aggregazione per i giovani e di mettere da parte il giornale, il gadget, le figurine. Andavamo a prenderci il caffè al bar di fronte, qualche volta, o discutevamo sulla panchina quando usciva dal chioschetto, lui si metteva a disposizione di tutti”.

Negli ultimi giorni Fulvio non era in edicola, è rimasto al suo lavoro e nel suo quartiere fino a quando ha potuto. Oggi l’incredulità degli amici è anche questa.