Landella “Il Comune di Foggia non è un cilindro magico..”

, 27 aprile 2020. «Capisco e apprezzo l’interesse di consiglieri comunali e forze politiche nel farsi interpreti delle necessità delle diverse categorie economiche e sociali della città, delle quali sono ben consapevole e che per primo sto fronteggiando con la continua ricerca di soluzioni. A tutti, però, vorrei chiedere di manifestare senso di responsabilità, per evitare facili strumentalizzazioni, nel considerare che il Comune di Foggia non è un cilindro da cui è possibile tirare fuori qualsiasi risposta magica: sono io il primo a desiderare di elargire contributi a pioggia per tutti, dispensare servizi diffusi, strade e pubblica illuminazione efficienti, e chi più ne ha più ne metta. Purtroppo dobbiamo fare i conti con un bilancio non solo ingessato ma che, per le minori entrate stimate, metterà in seria discussione la sua stessa tenuta previsionale, con l’aggravante del “salva enti” ereditato dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra che non ci consente di osare manovre finanziarie che esulano dal predisposto. Pertanto, invito consiglieri, forze politiche e parti sociali a ricercare, in un confronto aperto e franco, la condivisione di soluzioni, piuttosto che facili proposte populiste». Così il sindaco Franco Landella che, a proposito delle difficili condizioni di agibilità dei conti pubblici, fa sapere che «come ANCI, che rappresento, abbiamo chiesto al Governo nazionale di sostenere l’impegno dei sindaci conferendoci tutta l’agibilità che il delicato momento emergenziale richiede.

Se è giusto che il Governo chieda all’Europa per il nostro Paese aperture di credito incondizionate per poter fronteggiare la pandemia in corso, è altrettanto opportuno che lo stesso Governo consenta ai Comuni di operare senza il cappio stringente di alcune ristrettezze, come appunto il “salva enti”».

«Anche nel confronto in video conferenza che domani avremo con il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, io sottoporrò con risolutezza, per esempio, la questione della clausola dell’impignorabilità che, di fatti, blocca l’erogazione di qualsiasi finanziamento ai Comuni e, pertanto, impedisce l’agibilità finanziaria degli stessi a beneficio dei propri concittadini. Ogni Ente locale è esposto ad aggressione per i debiti fuori bilancio e questo non può e non deve rappresentare un dannoso impedimento all’azione amministrativa che i sindaci sono chiamati ad esercitare in questa fase di emergenza sociale ed economica, con la necessità di trovare soluzioni urgenti alle richieste di aiuto e di sostegno di cui, come ricordavo, si fanno interpreti ad ogni livello rappresentanti istituzionali e politici, scaricando sulle amministrazioni comunali responsabilità insostenibili. Voglio augurarmi che sia il Governo nazionale, sia la Regione Puglia, comprendano realmente le esigenze di noi sindaci e ci diano pieno soccorso nella battaglia contro il disagio sociale ed economico che stiamo fronteggiando in prima linea», conclude Landella.