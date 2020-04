L’esodo. ‘Non stiamo più con chi non ha cambiato nulla’

(ANSA) – MILANO, 27 APR – “Non possiamo più accettare di stare con quelli che, invece di cambiare l’Italia, non hanno cambiato nulla, diventando la stampella parlamentare delle vecchie forze politiche e rinnegando le ragioni per le quali erano stati eletti“. Lo hanno dichiarato i quattro consiglieri milanesi, uno comunale e tre di Municipio, nella lettera in cui spiegano le motivazioni per cui hanno deciso di lasciare il Movimento 5 stelle. Si tratta di Simone Sollazzo (Ex Portavoce M5S Consiglio Comunale di Milano), Giuseppe Ventura (Ex Portavoce M5S Consiglio di Municipio 1 , Milano), Cristina Russo (Ex Portavoce M5S Consiglio di Municipio 6 , Milano), Marco Cardillo (Ex Portavoce M5S , Consiglio comunale di Cornaredo – Mi).