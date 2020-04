Libera “Luigi e Aurelio Luciani” San Marco “Bene 13 arresti operazione Terminal”

Ilplaude all’operazione “Terminal” dei carabinieri della Compagnia di S. Giovanni Rotondo, coadiuvati dallo squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, volta a sgominare la detenzione e il traffico di droga nella cittadina garganica. Questa operazione dimostra che le forze dell’ordine, come la società civile, non hanno abbassato la guardia sul fronte della criminalità organizzata.. La nostra comunità, da tempo al centro del clamore mediatico anche per alcune vicende recenti relative al rispetto dell’isolamento sociale, è stata probabilmente distratta da tutto il resto. Sappiamo bene, però, che proprio in questa situazione dobbiamo fare ancora più attenzione, perché quando la città è sopita chi vuole destabilizzarla, imponendo regole diverse da quelle della legalità e della convivenza civile, cavalcando la crisi economica e la fragilità di un tessuto sociale che fatica a ritrovarsi su ideali comuni, ha gioco facile. Oggi più che mai, quindi, dobbiamo vigilare e interloquire con le Istituzioni, perché i valori fondanti delle nostre città (legalità, condivisione, solidarietà, rispetto delle regole, sradicamento dell’idea che il più forte ha sempre ragione) siano i valori fondanti di tutti noi. Un’attenzione particolare va riservata alla fascia dei più giovani che, come l’operazione di oggi ci ricorda, sono maggiormente esposti alla fascinazione del guadagno facile e dei finti valori del codice delle organizzazione criminali. Oggi più che mai dobbiamo essere le sentinelle della comunità e fungere da allarme per tutte quelle situazioni illegali o poco trasparenti per gettare le basi di una nuova stagione di impegno comune.

Presidio di Libera S. Marco in Lamis “Luigi e Aurelio Luciani”

Libera contro le mafie Coordinamento Prov.le di Foggia