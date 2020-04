L’Open Day diventa For a Week on line per la UniFg

L’Università di Foggia, già risultata nel top ranking degli atenei italiani on line secondo una recente classifica del Sole24Ore si pone ora una nuova sfida nell’ambito delle attività on line: gli open days di orientamento universitario diventano una settimana, tutta gestita on line, con le varie facoltà che illustreranno i propri percorsi formativi delle lauree magistrali. L’OPEN DAY FOR A WEEK, questo il nome pragmatico della iniziativa, inizierà il 29 maggio e terminerà l’8 maggio, con la possibilità di interagire on line con esperti e tutor dall’11 al 13 maggio.

L’impegno sembra leggero ma richiederà una massiva attività di presenza social per l’università dal momento che le dirette streaming dal 29 aprile all’8 maggio potranno essere seguite sulla pagina Facebook Unifg, mentre le attività informative dall’11 al 13 maggio si svolgeranno sulla piattaforma di e-learning dell’Università, inoltre si troveranno materiali informativi e multimediali scaricabili. Nello specifico per entrare nelle virtual room occorrerà collegarsi alla Piattaforma e-learning UniFg: https://elearning.unifg.it quindi cliccare su “Orientamento” in homepage e selezionare il Dipartimento di preferenza.

Per ogni info: orientamento@unifg.it