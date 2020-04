Manfredonia, buoni spesa: 1.787 le domande esaminate, 1.221 quelle accolte

, 28 aprile 2020. Emergenza Covid19: con recente determina del Comune di Manfredonia,di cui all’elenco predisposto dal servizio sociale professionale in esito alla attività istruttoria delle pratiche in trattazione (..), dando atto che il relativo elenco è conservato agli atti dell’ufficio, in conformità alla normativa in materia di trattamento dei dati”.

Con la determina in oggetto è stato determinato di effettuare la consegna di una quarta quota (comprendente la seconda quota a saldo della seconda tornata e alcune delle pratiche sospese relative alla prima tornata, nel frattempo definite) per un numero di 444 beneficiari della seconda tornata e per un ammontare complessivo di relativi buoni erogati pari al valore di € 104.450,00, a cui si aggiunge quanto erogato per le pratiche sospese e nel frattempo definite.

Questo il riepilogo della situazione complessiva delle domande presentate ed esaminate:

Domande pervenute alla scadenza del 17 aprile 2020: n. 1.787

Domande esaminate: n. 1.787

Domande accolte: n. 1.221

Domande respinte per duplicazione istanza, inammissibilità, ritiro istanza : n. 540

Domande ancora sospese per attesa riscontro da parte dei richiedenti: n. 26

Valore buoni spesa erogati: € 302.700,00.

In conformità alla Ordinanza Protezione Civile 658/2020, è stato determinato di continuare nella distribuzione dei buoni spesa con la utilizzazione del personale dei servizi sociali, della Polizia Locale, e del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, integrato con gli operatori volontari della Paser, Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri, in ragione dell’elevato numero di beneficiari ed al fine di operare la distribuzione con modalità conformi alle vigenti misure di sicurezza ed evitare qualsiasi forma di rischio per la salute.

“E’ stato predisposto apposito modulo per la ricezione dei buoni spesa da parte dei

soggetti beneficiari, contenente apposita dichiarazione relativa alla corretta utilizzazione dei

buoni ricevuti e che la consegna dei buoni è subordinata alla preventiva sottoscrizione della

suddetta dichiarazione da parte dei beneficiari. E’ stato divulgato e costantemente aggiornato l’elenco degli esercizi commerciali presso cui è possibile presentare i buoni spesa, come da elenco pubblicato sul sito istituzionale“.

atto in allegato > 476_2020