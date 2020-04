Manfredonia, “Inciviltà dei miei concittadini: ora basta” (foto)

“Buongiorno Redazione, per l’ennesima volta vorrei riportare l’inciviltà di alcuni nostri concittadini.. Mi chiedo come sia possibile tanta inciviltà, ma mi chiedo anche come sia possibile che dopo tante denunce nessuno dell’ASE abbia mai pensato a mettere delle telecamere fisse. Queste foto rappresentano il bene che pochissimi cittadini vogliono alla nostra città, ma per la loro inciviltà viviamo tutti nella sporcizia e a rischio di ratti. Spero che qualcuno prenda provvedimenti”. (Manfredonia, 28 aprile 2020)