Manfredonia piange la scomparsa del dottor Tarcisio Iacoviello

, 27 aprile 2020. E’ deceduto, noto medico di Manfredonia. Aveva 82 anni, ed era nato l’11 ottobre del 1937. Medico con 5 specializzazioni – Cardiologia, Endocrinologia, Igiene e profilassi, Medicina interna, Gastroenterologia – , fu autore di diverse pubblicazioni, e partecipò tra l’altro a “Campanile Sera”. La moglie era la dottoressa, a cui Manfredonia ha intitolato una Piazza nei pressi dell’entrata del locale pronto soccorso. I figli sono:, Cardiologo, attuale dirigente del reparto a Foggia,, Avvocato, socio studio Eredi Bonelli Pappalardo,, Magistrato presso il Tribunale di Milano.

“Zio Tarcisio era per me un secondo padre”, dice a StatoQuotidiano il dr. Gino Iacoviello, noto commercialista di Manfredonia. “Abitava nella porta affianco il pianerottolo di casa di mia madre, e quindi abbiamo vissuto tutta la vita insieme. Oggi ci lascia una persona speciale, di una cultura e preparazione medica spaventosa, ma non è un modo di dire per circostanza: lui era IL MEDICO, ‘u dottor‘, come veniva chiamato e stimato da tutta la cittadinanza”.

“Aveva la missione di curare il prossimo e lo ha fatto fino al mese scorso, quando andava ancora in giro dai parenti malati a fornire le sue preziose cure e i suoi validi consigli. Oggi se ne va una parte del mio cuore, e lo strazio di vedere i miei cugini addolorati, mi rattrista enormemente. Uno dei ricordi più belli che avrò per tutta la vita di mio zio è degli anni ’80, quando insieme ai miei cugini lo seguivamo dentro la sua Fiat 500 scura in giro per case di malati, dove andava a curarli, dopo essere tornato dal lavoro. Per il mio ricordo, pur essendo un primario “super-specializzato”, era una persona umile e buona che tutti ricorderanno per sempre. Mi mancherai tantissimo zio. Ti adoro”, conclude il nipote Gino.

Con la scomparsa del dottor Tarcisio Iacoviello, Manfredonia perde un medico di altissimo livello. L’uomo era stimato da tantissimi cittadini e dal personale sanitario di numerose strutture ospedaliere territoriali. La redazione di StatoQuotidiano invia un sincero abbraccio e le condoglianze ai figli e a tutti i parenti dell’uomo.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it